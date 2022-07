Vidal vive noite de torcedor no Maracanã e se impressiona com o "avión" Rodinei e Pedro

Chileno veio ao Rio de Janeiro fazer exames médicos; jogador ainda viaja à Itália antes de retorno definitivo

Os torcedores do Flamengo que marcaram presença no Maracanã na última quarta-feira (06), viveram um ambiente mágico e se divertiram bastante, em especial um deles, o chileno Arturo Vidal. Ainda torcedor, o rubro-negro que está prestes a virar reforço de Dorival Júnior, acompanhou a goleada história sobre o Tolima por 7 a 1 in loco.

Empolgado, Vidal, que assistiu ao jogo ao lado do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e parte de seu estafe, entre eles Fernando Felecevich, seu principal empresário, fez questão de registrar diversos momentos da festa da torcida e ficou impressionado com dos jogadores: Rodinei e Pedro.

Com liberdade, o lateral foi um dos destaques do Flamengo no jogo e arrancou várias reações de Arturo Vidal que chegou a ficar de boca aberta após arrancada e drible de Rodinei no finalzinho do primeiro tempo. O chileno apelidou o jogador de "avión" por conta das arrancadas que deu durante o jogo.

Vidal e seu primo ficaram impressionados com os lances do Rodinei aqui antes do apito no final do primeiro tempo pic.twitter.com/pVlRmBUTOP — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 7, 2022

Outro que chamou a atenção de Vidal foi Pedro. O volante chegou a perder as contas de quantos gols o camisa 21 anotou. No quarto, comemorou bastante e chegou até a perder as contas, sinalizando que era o terceiro, Marcos Braz, que estava do lado do volante, que indicou que era o quarto gol do atacante e Arturo rasgou elogios.

Arturo Vidal comemorando o gol do #Flamengo aqui no Maracanã @GoalBR pic.twitter.com/nJkiamlMno — Raisa Simplicio (@simpraisa) July 7, 2022

Simpático, Vidal cumprimentou vários jogadores, mesmo que de longe, mas não podia vestir a camisa do Flamengo. Conforme trouxe a GOAL, o chileno ainda não rescindiu contrato com a Inter de Milão. Ele passa por exames médicos nesta quinta-feira (07) e depois embarca para a Itália, para agilizar a saída do clube.

Depois disso, ainda retorna ao Chile antes de se apresentar de maneira definitiva ao Flamengo e ficar à disposição do técnico Dorival Júnior.