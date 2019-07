Vidal: "Não tem muito sentido jogar pelo terceiro lugar da Copa América"

Chileno lamentou a derrota para o Peru na semifinal: "eles não mereceram"

O viu o sonho do tricampeonato da ser interrompido após perder por 3 a 0 para o , em Alegre, na noite desta quarta-feira (3). E um dos ícones do atual elenco chileno, Arturo Vidal criticou o fato da La Roja ter que entrar em campo para disputar o terceiro lugar da competição..

"Não tem muito sentido jogar pelo terceiro lugar na Copa América. Acho que queríamos lutar pelo campeonato. Jogar contra a é especial, porque tem bons jogadores, o melhor do mundo. Mas jogar pelo terceiro lugar, não temos muita vontade. Porém, teremos que jogar", disse o chileno na zona mista após o jogo.

Questionado sobre a saída afobada de Arias no segundo gol peruano, Vidal não entrou em polêmica. "Não há que culpar ninguém. Se tivermos que fazer críticas a cada jogador individualmente, temos um problema.

O volante, no entanto, não viu a derrota como merecida, apesar de reconhecer as falhas da La Roja no jogo. "O Peru nunca foi superior. Eles concretizaram as duas chances que tiveram. No segundo tempo fomos atrás, mas demos vantagem e aconteceu isso. Não é merecido, mas parabenizamos o Peru por chegar à final", disse o volante.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

"Nas semifinais não se pode errar como fizemos. Demos muita vangatem e eles souberam ganhar. Não tivemos sorte, o goleiro deles pegou gols feitos. Foi um resultado que não refletiu o que aconteceu em campo", completou.

Mais artigos abaixo



(Foto: Alexandre Schneider/Getty)

O experiente jogador reconheceu que foco da equipe é as eliminatórias para a 2022. "Seguiremos trabalhando duro dia a dia. Trataremos de melhorar para as eliminatórias e enfrentaremos da melhor forma, porque será nosso maior objetivo", disse.

"O importante é que o grupo está muito unido, o que se fala fora fica fora e tentaremos começar todo o caminho para classificar ao Mundial", concluiu.