Vidal acredita que "ainda falta muito" para ganhar o carinho da torcida do Barça

O chileno sonha com os títulos da La Liga e da Champions League para se tornar ídolo do clube catalão

"Enquanto se escolha bem e haja um elenco competitivo tudo está bem". Essas foram as palavras de Arturo Vidal a ser questionado sobre as possíveis contratações do Barcelona, em conversa com a RAC1 da Catalunha.

Na entrevista, ee deixou claro que está "disfrutando cada vez que entro em campo", e seu melhor momento é quando entra nas quatro linhas. Além disso, reafirmou que seu gol contra o Real MAdrid foi seu ponto máximo de alegria desde que chegou no Barça.

Em relação as polêmicas nas redes sociais, ele disse que está tudo esquecido. "A gente vem aqui para dar suporte não para gerar problemas ao time", esse tema está solucionado e encerrado no vestiário.

Ao ser questionado por outra das situações incomodas da equipe, como tem sido os atrasos e festas de Dembelé, Vidal disse que "Dembelé é jovem e se equivocou em algum momento, mas está caso já está encerrado".

Outro assunto que comentou o chileno foi a recepção que teve por parte dos torcedores, e que se acostumou a ser um atleta querido pelos fãs. No entanto, ele revelou que "ainda falta muito para ganhar o carinho da torcida. Falta ganhar Copas ainda". Copas que têm nome e apelido, La Liga e Champions League.