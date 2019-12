Vidal aciona Barcelona na Justiça e fica mais perto da Inter de Milão

Meio-campista chileno se mostra infeliz na equipe catalã há algum tempo e pode, finalmente, deixar o Camp Nou

Arturo Vidal assistiu no a despedida de Rodolfo Madrid, que decidiu se aposentar do futebol profissional, e aproveitou a oportunidade para enviar outra mensagem a , após a queixa conhecida nesta sexta-feira (27) pelo não pagamento de títulos contratuais no valor de 2,4 milhões de euros (cerca de R$ 10,8 milhões).

"Me parece injusto se falta esse dinheiro. O encarregado disso não sou eu, para isso tenho meu representante, meu advogado, que ficam com a responsabilidade das premiações e coisas assim", falou Vidal à ADN.

Vidal tem sido fortemente especulado na de Milão, que é a atual líder do campeonato italiano, ao lado da , ex-time de Vidal. O time comandado por Antonio Conte tenta quebrar a hegemonia da Velha Senhora no certame.

Ainda assim, Vidal disse que não quer falar a respeito de seu futuro, que parece cada dia mais longe do Barcelona.

"Esse é um tema que falarei quando estiver lá [na ]. Estou de férias e só quero falar do que passa aqui", falou o camisa 22 do Barça.