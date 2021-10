Victor "previu" título da Libertadores de 2013 do Atlético-MG e celebrou consigo mesmo: "Você é foda"

Ex-goleiro disse a Leonardo Silva antes da quinta cobrança do Olímpia: "A Libertadores acabou aqui. Podem comemorar porque essa bola não vai entrar"

Victor, do Atlético-MG, virou "São Victor" depois da campanha histórica do título da Libertadores de 2013, na qual foi protagonista com defesas espetaculares.

Em entrevista exclusiva para a Goal, no quadro "Aquele Dia", o hoje superintendente de futebol do Galo revelou bastidores do dia 24 de julho de 2013, data da vitória por 2 a 0 do Atlético-MG sobre o Olímpia e posterior triunfo nos pênaltis por 4 a 3.

O que pensou após levantar naquele dia?

“Na hora que eu acordei, a primeira coisa que eu pensei foi: ‘hoje é dia de fazer história, hoje é dia de entrar para a história’”, disse Victor.

E como estava a cabeça na hora de dormir?

“O que seria dormir nesse dia, né? Não sei o que é que é (risos). Eu provavelmente só fui dormir depois do almoço. Acho que a adrenalina, o êxtase, de uma conquista como essa é tão grande que você esquece de dormir. Mas a partir do momento em que você deita e relaxa, você bota a cabeça no travesseiro e fala: poxa, tudo valeu a pena. Você é foda. Olha o que você ganhou”.

Victor revelou ter "decretado" o fim da Libertadores antes mesmo da cobrança final de Matías Giménez.

“O último pênalti nosso o Léo Silva bateu, fui cumprimentá-lo depois da cobrança e disse: "Léo, a Libertadores acabou aqui. Podem comemorar porque essa última bola não vai entrar". Ele dá um sorriso, vibra com isso e o resto é história. A bola bate na trave e a comemoração foi muito louca, muito legal. São lembranças muito fortes que até hoje me vêm à cabeça como se tivesse acontecido semana passada", afirmou o hoje dirigente.

Victor também um outro bastidor que acabou não se concretizando, pois Ronaldinho Gaúcho não precisou bater a última cobrança das penalidades.

"Só pra completar: o último batedor de pênaltis nosso era o Ronaldo (Ronaldinho Gaúcho). Ia bater o quinto pênalti. E ele confessou no vestiário que ia cavar. Ia dar uma cavadinha no meio do gol. Ainda bem que não chegou nesse ponto, se não ia enfartar uma meia duzia no Mineirão".

Durante a live na twitch da "Goal Brasil", Victor falou sobre qual era sua estratégia nos pênaltis. Naquela Libertadores, ele pegou cobrança de Miranda, do Olímpia, na final, salvou com os pés um pênalti de Reascos contra o Tijuana, pelas quartas de final, e na semi ele também defendeu a última cobrança de Maxi Rodriguez, do Newell's Old Boys.

“Na verdade eu sempre fui um estudioso dos cobradores adversários (...) Não tínhamos muita informação dos cobradores adversários (do Olímpia), eles não tinham passado por decisões por pênalti”.

“Coincidentemente, dos poucos batedores que eu tinha informação, o Miranda, que foi o primeiro batedor do Olímpia, ele tinha batido um pênalti, na semifinal, no meio do gol. E, durante a semana, eu conversei muito com o Chiquinho, que era o meu treinador de goleiro, e nós determinamos que se o Miranda viesse a bater, que eu fosse um passo à frente e ficasse no meio para tentar pegar a bola no meio, porque provavelmente seria a batida de segurança dele. E assim foi feito”.