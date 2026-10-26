O Galatasaray venceu o clássico contra o Fenerbahçe por 2 a 1 na noite de segunda-feira, com uma atuação convincente. A diferença entre as equipes foi grande sobretudo no primeiro tempo, embora o gol espetacular de Irfan Can Kahveci tenha mantido a partida em aberto por bastante tempo em Istambul. Com dois gols, Victor Osimhen acabou sendo o nome da vitória do Galatasaray.

Desde o apito inicial, o Galatasaray tomou a iniciativa. Baris Yilmaz e Victor Osimhen tiveram grandes chances de colocar o time da casa à frente logo no começo, mas ainda faltava pontaria aos dois atacantes.

Aos 29 minutos, a bola finalmente entrou. Justamente Yılmaz e Osimhen decidiram a jogada: o primeiro serviu o atacante nigeriano, que teve espaço de sobra para marcar o gol de abertura.

O Galatasaray percebeu que podia ampliar e continuou pressionando. Pouco antes do intervalo, veio o segundo gol. Osimhen desviou de cabeça um chute de Davinson Sánchez e não deu chances ao goleiro Ederson: 2 a 0. O Fenerbahçe pouco conseguiu fazer no primeiro tempo e podia se considerar feliz por o apito para o intervalo não ter demorado ainda mais.

Depois da pausa, o Galatasaray também começou melhor. Osimhen logo pensou ter completado seu hat-trick, mas o gol foi anulado por impedimento. Pouco depois, Ismail Jakobs esteve perto de marcar o terceiro, mas sua cabeçada acertou a trave.

Após uma hora de jogo, o Fenerbahçe recolocou a emoção na partida de forma inesperada. Kahveci não conseguiu dominar completamente a bola, mas decidiu tentar uma bicicleta espetacular. A tentativa deu certo: 2 a 1.

Com isso, o Galatasaray precisou se desdobrar na reta final para segurar a vantagem. O desempenho do time da casa não melhorou, mas o gol do Fenerbahçe acabou sendo o último da noite. Com a importante vitória no clássico, o Galatasaray reassume a liderança da Süper Lig turca. Além disso, amplia para seis pontos a vantagem sobre o Fenerbahçe.