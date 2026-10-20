O alemão Jens Wissing, técnico do Al-Ittihad, elogiou seu atacante marroquino Youssef En-Nesyri, considerando que ele comprovou a sua visão durante o confronto com o Al-Ettifaq no Campeonato Saudita Roshn.

O Al-Ittihad venceu o Al-Ettifaq pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu os dois times na noite de terça-feira, no estádio deste último, pela décima rodada do Campeonato Saudita Roshn.

Wissing afirmou, em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Estou feliz com a vitória e com o placar expressivo, com o número de gols e a variedade das formas de marcá-los, especialmente após o tropeço nas duas últimas partidas".

O Al-Ittihad havia perdido suas duas últimas partidas, diante do Al-Hilal pelo placar de 3 a 2 na oitava rodada do Campeonato Roshn, e depois contra o Shabab Al-Ahli dos Emirados por 2 a 1 na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

A respeito das chances desperdiçadas, Wissing disse: "Concordo com isso, mas precisamos olhar para o lado positivo, pois marcamos quatro gols e chegamos muito ao gol diante de um time diferenciado e em seus domínios, e é sobre isso que devemos construir".

E acrescentou: "Minhas alterações foram acertadas, coloquei Youssef En-Nesyri e ele marcou dois gols, depois de entrar no lugar de Jorge, que fez uma partida diferenciada, mas que substituí por conta do cansaço".

A partida teve Youssef En-Nesyri no banco de reservas do Al-Ittihad desde o início, antes de entrar como substituto aos 72 minutos de jogo, quando o time vencia pelo placar de 2 a 1.

A partir daí, o atacante marroquino roubou todas as atenções, ao marcar o terceiro gol aos 80 minutos, depois de converter um cruzamento rasteiro de Muhannad Al-Shanqiti para dentro das redes.

En-Nesyri acrescentou seu segundo gol e o quarto de seu time aos 85 minutos, depois de converter um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi para dentro das redes com uma cabeçada diferenciada.

O atacante marroquino manteve o brilho na temporada atual, conseguindo marcar pela quarta partida consecutiva no Campeonato Saudita Roshn.

En-Nesyri marcou um gol contra o Al-Feiha na sexta rodada do Campeonato Roshn, dois gols contra o Al-Faisaly na sétima rodada e um gol no clássico contra o Al-Hilal na oitava rodada, antes de seus dois gols contra o Al-Ettifaq.

Com isso, En-Nesyri se tornou o artilheiro do Al-Ittihad na temporada atual do Campeonato Saudita Roshn, com 7 gols, dois a mais que o nigeriano Jorge Eleninhina e o holandês Steven Bergwijn.