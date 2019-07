Vice-presidente do Inter dispara contra a CBF e arbitragem: "VAR não vai ter futuro"

Roberto Melo diz que não houve falta em gol anulado nos acréscimos: "a gente tá fazendo papel de bobo"

A diretoria do ficou inconformada com a atuação da arbitragem na classificação nos pênaltis contra o no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (17), pelas quartas de final da Copa do . O teve um gol anulado pelo VAR nos acréscimos do segundo tempo - o que daria a vaga ao time gaúcho no tempo regulamentar.

Em entrevista coletiva após a partida, o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, disparou contra a CBF e a comissão de arbitragem ao comentar a situação. "A gente tá aqui fazendo papel de bobo. Então, o seu Gaciba, que é o presidente da comissão... acho que mudaram as pessoas lá e piorou muito a comissão de arbitragem".

Para Melo, não houve falta de Cueva em Felipe Melo no lance do gol e a arbitragem teria sido influenciada por opinições dos auxiliares de vídeo. "Do jeito que tá, não sei se com a orientação que eles têm... desse jeito acho que o VAR não vai ter muito futuro. Porque tá piorando, infelizmente, a gente sempre foi a favor. Tá piorando, porque na verdade quem influencia são as pessoas", criticou.

VAR POLÊMICO! Na partida entre Inter e Palmeiras, o árbitro de vídeo foi fundamental para o resultado do jogo em dois lances: o primeiro ao anular pênalti para o Palmeiras e o segundo anulando o gol de Cuesta para o Inter. Qual sua opinião sobre os lances? #CopaDoBrasil2019 pic.twitter.com/nkyTPu61gR — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 18 de julho de 2019

"O VAR é uma boa ferramenta, mas se as pessoas que interpretam ele usarem de maneira errada, não tem muito o que fazer", finalizou.