Vice-presidente do Cruzeiro diz ter recebido proposta de troca entre Thiago Neves e Diego

Corinthians e Grêmio já demonstraram interesse no meia, que tem futuro indefinido

O futuro de Thiago Neves segue sendo uma incógnita. O meia do Cruzeiro tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2019, mas Corinthians e Grêmio demonstraram interesse na sua contratação e, segundo Itair Machado, vice-presidente de futebol da Raposa, o empresário do jogador propôs uma troca de TN30 por Diego, do Flamengo.

"O que acontece com o Diego é que o procurador do Thiago Neves (Leandro Lima) perguntou se interessava trocar com o Flamengo. Não foi o Flamengo, foi o procurador", disse o dirigente à Rádio Itatiaia.

De acordo com Itair Machado, Leandro Lima deve se reunir com Thiago Neves nos próximos dias em Miami, nos Estados Unidos, onde o meia está passando suas férias. O dirigente ainda garantiu não ter se encontrado com o pai de Diego, mas sim com o pai de outro jogador, que ele não revelou qual é.

Thiago Neves tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2019 e uma multa rescisória de R$ 30 milhões. Diego, por sua vez, tem os mesmos 33 anos do meia celeste e vínculo com o Flamengo até o meio do próximo ano.