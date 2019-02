Vice-Governador do Rio sobre incêndio: "tragédia como essa não pode ficar sem resposta"

Incêndio que atingiu parte do CT do Flamengo deixa dez vítimas fatais e três feridos

Presente no CT do Flamengo para acompanhar de perto as informações do incêndio que deixou 10 mortos e três pessoas feridas no Ninho do Urubu, o vice-governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, informou que quatro corpos já foram levados para o IML.

"Estamos acompanhando desde as primeiras horas do dia. A informação oficial é que a ligação para os Bombeiros chegou às 5h14 e às 5h38 eles chegaram ao local. Antes das 6h30 o fogo estava controlado e apagado. As secretarias já estão em contato com empresas aéreas para facilitar a vinda das famílias", disse.



Foto: Reprodução Facebook

"Quatro corpos já saíram. O governador está acompanhando tudo desde o início. Estamos aqui para demonstrar solidariedade, mas também para acompanhar. Temos que saber o que aconteceu, uma tragédia como essa não pode ficar sem resposta.", completou.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O que se sabe é que a tragédia ocorreu na ala mais antiga do centro de treinamento e entre as dez vítimas fatais, seis eram jogadores da base do clube e quatro eram funcionários.