Vice do Palmeiras nega oferta de clube chinês por Dudu

Presidente em exercício, Paulo Buosi falou sobre a situação do principal jogador da equipe alviverde

O futebol chinês segue disposto a seduzir Dudu, craque do Brasileirão 2018 pelo Palmeiras, a ser uma das grandes estrelas em sua Superliga. Entretanto, o meia-atacante segue a treinar normalmente na pré-temporada e está absolutamente focado no clube e, segundo afirmado pelo vice Paulo Buosi, presidente em exercício, o Alviverde ainda não recebeu nenhuma oferta oficial pelo atleta.

“O Dudu é jogador do Palmeiras e está animado. Essa é a situação. Nós estamos muito felizes e ele também. Nada concreto chegou a nós”, afirmou para a Gazeta Esportiva. “Não temos conversas com ninguém”. O vice-presidente seguiu e reconheceu que o interesse do futebol chinês no jogador já existe há muito tempo.

Em 2018, o Palmeiras recusou uma grande oferta feita pelo Shandong Luneng, algo que deixou Dudu descontente na época. Entretanto, o jogador reencontrou o seu melhor futebol e foi a peça que deu o maior desequilíbrio para o Verdão conquistar o título brasileiro.

“Ele foi o melhor jogador do Brasileiro. O Palmeiras e a torcida estão muito satisfeitos (...) Hoje, o jogador Dudu é do Palmeiras (tem contrato até 2022), para alegria da torcida palmeirense”, finalizou.