Vice do Flamengo provoca Palmeiras sobre o VAR: "Falou, mas foi pedir desculpas à CBF"

Marcos Braz ironiza o adversário paulista que se queixou sobre suposto favorecimento ao clube carioca na disputa da atual edição do Brasileiro 2019

A rivalidade entre e está cada dia mais acirrada. Depois de Maurício Galiotte, presidente do , se queixar sobre o VAR nos jogos do , Marcos Braz, vice de futebol do Fla, se manifestou e provocou o rival após a vitória sobre a por 1 a 0.

Em entrevista após o duelo da manhã deste domingo, o cartola ironizou a reclamação de seu principal adversário

"O presidente falou no domingo, mas durante a semana foi pedir desculpas para a CBF. Então é melhor não falar nada", disse.

A entrevista do cartola não se limitou à provocação ao rival. Ele também se lembrou dos gols anulados diante do , em duelo válido pela semifinal da Copa do :

"Da Conmebol vamos tratar mais para frente. Tenho certeza absoluta que ela vai tomar cuidado para que isso não aconteça outra vez. Até a forma do padrão de um VAR ser diferente do outro. Deveria ser unificado. Na é um tipo, parece que na Conmebol é outro. O VAR é bem-vindo, mas tem que ajustar isso. Os critérios e muitos lances que o juiz não precisa do VAR. Só precisa ajustar para não ter problemas", concluiu.