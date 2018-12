Vice do Atlético-MG diz que nenhum jogador é inegociável, mas vê proposta "baixa" do Corinthians por Luan

Timão teria oferecido 3 milhões de euros pelo meio-campista do Galo

Atendendo ao pedido de Fábio Carille, que é fã de Luan há muito tempo, o Corinthians fez uma oferta ao Atlético-MG para contratar o meio-campista do Galo.

Apesar de ser ídolo do clube e ter enorme identificação com o time e a torcida, o Atlético-MG não descarta negociar o Menino Maluquinho. Por outro lado, o vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido da Cunha, considera baixa a oferta de 3 milhões de euros feita pelo Timão.

"Você faz uma abordagem, e aí começa uma discussão. Mas ele não está vendido. Isso depende. Se atender as nossas condições, não existe jogador inegociável, mas eu acho pouco (o valor oferecido pelo Corinthians)", disse o dirigente à Rádio 98 FM.

O Atlético-MG gostaria de envolver jogadores no negócio. Além do valor, o Galo quer que o Corinthians empreste alguns atletas ao time mineiro, e um dos nomes que interessa é o do atacante Clayson.

"Eu gosto muito do Clayson. Jogador de lado, que gosto muito", afirmou o vice-presidente atleticano.