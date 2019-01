Vice de futebol do Cruzeiro fala em "portas abertas" a Arrascaeta no Cruzeiro e provoca Flamengo: "Cheirinho

Itair Machado alega que clube carioca estaria aliciando o jogador e que não houve proposta feita pelo Flamengo ao time mineiro

Segundo o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, não há nenhuma proposta oficial feita pelo Flamengo para o clube de Minas Gerais, e sim para o agente de Giorgian de Arrascaeta.

"Nós estamos esperando a volta dele. O Arrascaeta não tem acordo fechado com nenhuma outra equipe, então deve se apresentar ao Cruzeiro como todos os outros atletas", confirmou o membro da diretoria celeste em entrevista ao canal SporTV.

Machado aproveitou a oportunidade para provocar o clube carioca por conta do imbróglio envolvendo as duas agremiações e o meia, que está no Uruguai. Escolha dos editores Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Ídolo na Argentina e no México: conheça Mauro Boselli, novo reforço do Corinthians

"O Flamengo diz que tem 60 milhões de reais para fazer contratações e até agora a gente só viu que eles estão no cheirinho", provocou o dirigente.

A atitude do Rubro-Negro foi apontada pela diretoria da Raposa como aliciamento, a ponto de a acusação ser levada para a Fifa. Itair confirmou a punição dada ao uruguaio e, ao mesmo tempo, confirmou que o camisa 10 ainda tem contrato vigente.

"Se eles não pararem de aliciar o Arrascaeta a cada dia, nós vamos atrás dos jogadores da base do Flamengo. Nós sabemos que os atletas da base deles não têm contrato profissional e eles são de primeira linha. Até a FIFA decidir algo, nós vamos fazer uma guerra se eles quiserem assim", ameaçou o diretor.

O vice de futebol da Raposa também confirmou que o clube está disposto a negociar Giorgian por 14 milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões) considerando o valor que o time mineiro receberia para pagar a dívida que contraiu ao contratá-lo junto ao Defensor do Uruguai no início de 2015. Além disso, o dirigente confirmou que o jogador possui multa estipulada em 40% do salário pela ausência aos treinos da pré-temporada do Cruzeiro.