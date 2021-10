Vice de comunicação convence Rodolfo Landim a cancelar entrevista coletiva no Flamengo

Gustavo Oliveira pediu ao mandatário do clube que evento, marcado pelo vice de futebol, não fosse realizado neste momento

O Flamengo havia marcado uma coletiva de imprensa do vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, nesta terça-feira (26), o evento, no entanto, foi cancelado após duas horas de atraso. A decisão partiu do vice-presidente de comunicação do clube, Gustavo Oliveira e foi recebida pelo presidente do clube, Rodolfo Landim.

Segundo apuração da Goal, decisão de agendar a coletiva passou pelo departamento de futebol, que tem se posicionado desta maneira, principalmente quando há um príncipio de crise ou dúvidas importantes a serem esclarecidas. Nesta terça, por exemplo, a pressão em cima de Renato Gaúcho após três jogos sem vitórias e, principalmente, o imbróglio sobre a lesão de Pedro seriam temas certamente abordados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem consulta prévia, Gustavo Oliveira deu ordens para que a coletiva não fosse realizada e o tema foi levado a Rodolfo Landim. O dirigente ponderou que não era o momento de falar com a imprensa. O tema causou divergência interna, mas o presidente optou por ouvir o mandatário da comunicação. Depois de muita argumentação interna, foi dado o aval para a assessoria do futebol desmarcar o evento.

Agora, não há uma nova data para a entrevista coletiva, a ideia de Gustavo Oliveira, no entanto, é que acontença num momento mais tranquilo para o futebol do clube. Além disso, também não há previsão para que os jornalistas retornem as coberturas presenciais no Ninho do Urubu.