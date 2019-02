"Vi que o Volpi saía estabanado", diz Gustagol após decidir o Majestoso

Atacante marcou o segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo

Gustagol marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 2 a 1 no último domingo (17), e após o apito final, o jogador revelou que percebeu uma falha do goleiro Volpi nos vídeos entregues pela comissão técnica do clube antes dos duelos.

"Tenho que agradecer ao pessoal do Corinthians que dá suporte para a gente, passa os vídeos dos zagueiros e goleiros. Eu vi que o Volpi saía um pouco estabanado e pude estar atento no segundo pau e fazer o gol", disse.

O atacante ainda brincou com o gol de canela após Vagner Love disputar na primeira trave com o goleiro.

“Bateu na canela, né? (risos). Fico muito feliz com todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida. Tenho que manter os pés no chão e continuar trabalhando para ajudar os meus companheiros. Foi de canela mesmo, importante é que a bola entrou, estamos muito satisfeitos pelo que a gente produziu”, concluiu.

Com o resultado, os alvinegros chegam à terceira vitória na competição, com 10 pontos conquistados e assumindo a liderança do Grupo C, um ponto à frente da Ferroviária, vice-líder.