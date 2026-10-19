Um passeio marítimo durante a concentração do Al Ahly na Tunísia se transformou em um verdadeiro pesadelo, depois que três jogadores do time se viram diante do risco de afogamento, em um episódio cujos detalhes ainda estão gravados na memória do tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane, que afirmou ter vivido momentos aterrorizantes que quase terminaram em tragédia.

Ben Romdhane, ex-jogador do Al Ahly e atualmente profissional nas fileiras do Al Shamal do Catar, revelou os bastidores do grave episódio que o uniu aos companheiros Hussein El Shahat e Karim Fouad, esclarecendo que a intervenção de Yasser Ibrahim nos momentos decisivos teve um grande papel em salvá-los e pôr fim à crise.

Ben Romdhane afirmou, durante sua participação no programa "Daifna" pelo canal Al Kass, que o episódio ocorreu durante um dia de folga dos jogadores do Al Ahly, à margem da concentração do time na Tunísia, quando alguns deles decidiram ir ao mar para passar algum tempo.

O jogador tunisiano acrescentou: "Era um dia de folga, e fomos todos ao mar à margem da concentração do Al Ahly na Tunísia, e então eu, Hussein El Shahat e Karim Fouad fomos nadar".

Ele esclareceu que a situação se transformou rapidamente em momentos de terror, depois que ele e Hussein El Shahat se afastaram para dentro do mar, enquanto Karim Fouad perdeu o equilíbrio e se distanciou da área segura, vindo a se encontrar em um risco real que ameaçava sua vida.

Ele apontou que as tentativas de salvar Karim Fouad aumentaram a gravidade da situação, depois que Hussein El Shahat, por sua vez, ficou exposto ao risco de afogamento, diante da dificuldade de lidar com as ondas e do afastamento da área de segurança, o que fez com que os três jogadores enfrentassem momentos extremamente difíceis.

Ele afirmou que o que aconteceu foi uma das experiências mais difíceis pelas quais passou durante sua carreira no futebol, apontando que a cena permaneceu gravada em sua memória, depois que momentos de lazer se transformaram em uma situação perigosa que ninguém esperava.

Ben Romdhane revelou que Yasser Ibrahim interveio no momento decisivo depois de ver o que estava acontecendo, e correu para salvar os jogadores, conseguindo com sua intervenção pôr fim à crise e salvá-los do afogamento.

O jogador tunisiano resumiu a dimensão do terror que viveu durante o episódio ao dizer: "Vi a morte com meus próprios olhos", expressando seu agradecimento a Deus por a situação ter passado sem a perda de nenhum dos jogadores.









Ben Romdhane abordou sua experiência com o Al Ahly, elogiando a grandeza do clube e de sua torcida, e também falou sobre sua relação com a torcida do Espérance da Tunísia, reafirmando seu apreço pelo papel que ela desempenhou em sua carreira.

O jogador do Al Shamal do Catar disse: "O Al Ahly egípcio é um grande time, e a torcida do Espérance tem um grande mérito, mas o Al Ahly passou por um ano difícil e eu não tive minha chance completa".

Sobre sua transferência para o Al Shamal, Ben Romdhane esclareceu que a negociação ocorreu com facilidade, apontando que as ambições do clube e seu desejo de evoluir foram as principais razões de sua escolha por encarar a nova experiência.

Ele acrescentou que a presença do atacante argelino Baghdad Bounedjah, a quem descreveu como amigo e grande jogador, ao lado de Riyad Mahrez, representa um acréscimo importante para o time, diante de suas aspirações de continuar evoluindo e alcançar seus objetivos no próximo período.







