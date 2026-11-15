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Bundesliga
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VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

Stuttgart x Bayer Leverkusen
Stuttgart
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Na Bundesliga, o Stuttgart enfrenta o Bayer Leverkusen. Mas onde assistir à partida ao vivo na TV e pela internet hoje?

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VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: horário do jogo

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Bundesliga - Rodada 10

Na Bundesliga feminina, o VfB Stuttgart recebe o Bayer Leverkusen, quinto colocado. A partida é um confronto importante para as duas equipes na disputa da liga.

O Stuttgart ocupa atualmente a nona posição na tabela e tenta ganhar terreno na metade inferior da classificação. As últimas semanas foram irregulares: três derrotas na liga pesaram bastante.

Um ponto positivo foi a vitória fora de casa por 1 a 3 contra o Mainz 05 no último fim de semana. Com isso, o Stuttgart mostrou que é capaz de somar pontos como visitante. Agora, busca uma vitória diante de sua torcida.

O Leverkusen chega na quinta posição e apresenta maior regularidade na liga. A recente vitória por 2 a 0 em casa contra o Hamburgo reforçou a ambição da equipe de disputar as primeiras posições da tabela.

O desempenho recente das visitantes alternou entre boas atuações na liga e tropeços na copa. Na Copa da Alemanha feminina, a equipe perdeu para o Bayern de Munique, mas segue sendo uma adversária difícil na Bundesliga.

Confira a seguir onde assistir ao jogo ao vivo e todas as outras informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com VfB Stuttgart e Bayer Leverkusen?

O VfB Stuttgart vem de uma temporada de resultados mistos. Nos últimos cinco jogos oficiais, somou duas vitórias e três derrotas. O triunfo mais recente foi por 1 a 3 fora de casa contra o Mainz 05. Antes, havia perdido para Eintracht Frankfurt (0 a 3), Bayern de Munique (0 a 5) e Union Berlin (0 a 4). Ao todo, marcou quatro gols e sofreu catorze nessas cinco partidas.

O Bayer Leverkusen também soma duas vitórias e duas derrotas, além de um empate, nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 contra o Hamburgo. O empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt e a vitória por 3 a 2 sobre o Werder Bremen foram outros resultados na liga. Em cinco partidas, o Leverkusen marcou nove gols e sofreu quatro.

STU

STU - Sequência

UNB
D0-4
FCB
D5-0
FFC
D0-3
ESN
V3-0
M05
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
LEV

LEV - Sequência

SVW
V3-2
FFC
E1-1
FCN
D2-0
FCB
D1-0
HSV
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: escalações

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: momento das equipes

STU

STU - Sequência

UNB
D0-4
FCB
D5-0
FFC
D0-3
ESN
V3-0
M05
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/13
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
LEV

LEV - Sequência

SVW
V3-2
FFC
E1-1
FCN
D2-0
FCB
D1-0
HSV
V2-0
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: retrospecto dos confrontos diretos

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
101000369+2730
V
V
V
V
V
2
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
108023013+1724
D
V
V
V
V
3
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtFFC
106222111+1020
V
D
V
E
D
4
Werder BremenWerder BremenSVW
106132014+619
V
D
V
V
D
5
FC KoelnFC KoelnFCK
106041713+418
V
V
D
V
D
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLEV
95131512+316
V
D
E
V
V
7
TSG 1899 HoffenheimTSG 1899 HoffenheimHOF
104151316-313
V
E
D
V
V
8
Union BerlinUnion BerlinUNB
103251519-411
D
E
E
V
V
9
StuttgartStuttgartSTU
93241121-1011
V
D
D
D
E
10
RB LeipzigRB LeipzigRBL
103161622-610
D
D
D
V
V
11
FreiburgFreiburgFRE
103161119-810
D
D
D
D
V
12
Hamburger SVHamburger SVHSV
102352018+29
V
D
E
D
D
13
NuernbergNuernbergFCN
102261624-88
D
V
V
D
D
14
Mainz 05Mainz 05M05
100010636-300
D
D
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
Rebaixamento

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