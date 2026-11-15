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VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 10 16 de nov. de 2026 - 12:00

Na Bundesliga feminina, o VfB Stuttgart recebe o Bayer Leverkusen, quinto colocado. A partida é um confronto importante para as duas equipes na disputa da liga.

O Stuttgart ocupa atualmente a nona posição na tabela e tenta ganhar terreno na metade inferior da classificação. As últimas semanas foram irregulares: três derrotas na liga pesaram bastante.

Um ponto positivo foi a vitória fora de casa por 1 a 3 contra o Mainz 05 no último fim de semana. Com isso, o Stuttgart mostrou que é capaz de somar pontos como visitante. Agora, busca uma vitória diante de sua torcida.

O Leverkusen chega na quinta posição e apresenta maior regularidade na liga. A recente vitória por 2 a 0 em casa contra o Hamburgo reforçou a ambição da equipe de disputar as primeiras posições da tabela.

O desempenho recente das visitantes alternou entre boas atuações na liga e tropeços na copa. Na Copa da Alemanha feminina, a equipe perdeu para o Bayern de Munique, mas segue sendo uma adversária difícil na Bundesliga.

Confira a seguir onde assistir ao jogo ao vivo e todas as outras informações sobre a transmissão.

Assuntos da semana: o que aconteceu com VfB Stuttgart e Bayer Leverkusen?

O VfB Stuttgart vem de uma temporada de resultados mistos. Nos últimos cinco jogos oficiais, somou duas vitórias e três derrotas. O triunfo mais recente foi por 1 a 3 fora de casa contra o Mainz 05. Antes, havia perdido para Eintracht Frankfurt (0 a 3), Bayern de Munique (0 a 5) e Union Berlin (0 a 4). Ao todo, marcou quatro gols e sofreu catorze nessas cinco partidas.

O Bayer Leverkusen também soma duas vitórias e duas derrotas, além de um empate, nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 contra o Hamburgo. O empate por 1 a 1 com o Eintracht Frankfurt e a vitória por 3 a 2 sobre o Werder Bremen foram outros resultados na liga. Em cinco partidas, o Leverkusen marcou nove gols e sofreu quatro.

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: escalações

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: momento das equipes

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: retrospecto dos confrontos diretos

VfB Stuttgart x Bayer Leverkusen: as tabelas