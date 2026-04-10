VfB Stuttgart, todas as informações sobre a transmissão em resumo: Quem transmite os jogos do VfB ao vivo pela TV e pelo livestream?

O VfB Stuttgart está competindo nesta temporada não apenas na Bundesliga e na Copa da Alemanha, mas também na Liga Europa. No entanto, para poder acompanhar todos os jogos ao vivo, é necessário ter várias assinaturas em diferentes provedores.

Aqui você descobre em quais canais os jogos do VfB Stuttgart serão transmitidos ao vivo.

VfB Stuttgart, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos do VfB ao vivo na TV e por livestream?

Assista ao VfB Stuttgart na Bundesliga, na Liga Europa e na Copa da Alemanha ao vivo na TV e por livestream

Com o início da temporada 2025/26 da Bundesliga, entrou em vigor um novo período de direitos, válido até 2028/29, inclusive. A Sky não é mais a emissora responsável pela transmissão da conferência da Bundesliga. A conferência de sábado agora fica a cargo da DAZN, que também continua transmitindo os jogos de domingo da Bundesliga.

No entanto, a Sky continua sendo a principal opção e transmite o jogo da sexta-feira à noite, todos os jogos da tarde de sábado em transmissão individual e o grande jogo da noite de sábado. Além disso, vocês podem acompanhar os jogos do VfB por transmissão ao vivo através do WOW ou do aplicativo Sky Go.

Na TV aberta, além do jogo de abertura, a SAT.1 também transmite ao vivo os jogos de sexta-feira à noite da 15ª e 16ª rodadas, bem como os dois jogos de rebaixamento.

IMAGO / Eibner

Querem acompanhar o VfB Stuttgart na Liga Europa? Então a RTL é o canal certo. Lá, a Liga Europa pode ser assistida na TV aberta. Em cada rodada, um jogo com participação alemã será transmitido ao vivo pela RTL ou pela Nitro.

No livestream da RTL+, em cada rodada, podem ser assistidos confrontos de destaque selecionados – tanto como jogo individual quanto em conferência.

Todos os jogos da Copa da Alemanha serão transmitidos ao vivo pela Sky. Além disso, a ARD e a ZDF exibirão jogos selecionados em cada fase na TV aberta.

Getty Images

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Não podem acompanhar os jogos do VfB Stuttgart ao vivo na tela, mas não querem perder nenhum lance importante? Então, deem uma olhada na nossa página inicial. Lá, acompanhamos ao vivo para vocês os confrontos selecionados.

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