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Após um duelo movimentado, Eintracht Frankfurt e VfB Stuttgart seguem sem embalo de vitórias na briga por vagas nas competições europeias.

O empate por 2 a 2 (1 a 1 no primeiro tempo) na casa do VfB, na noite de sábado, foi ao menos mais útil ao Frankfurt, invicto há cinco jogos oficiais, do que aos anfitriões, que estão cinco pontos atrás do Werder Bremen, sexto colocado da Bundesliga. O Eintracht está a três pontos.

"É amargo", disse o meio-campista do VfB Angelo Stiller à Sky. "Estávamos vencendo por 2 a 1 e, naquele momento, não parecia que o Frankfurt estava nos pressionando. Mas o futebol é um jogo de erros, e o empate é aceitável." Segundo ele, sua equipe precisa encontrar uma forma de voltar a "levar os jogadores até o fim".

Em uma partida intensa, com muitas disputas duras, Grischa Prömel (42') aproveitou a primeira boa chance do Stuttgart para abrir o placar. O Frankfurt era combativo e tinha superioridade em campo: Ansgar Knauff (45'+2) empatou após um escanteio, com um desvio de Deniz Undav que tornou a bola indefensável. O capitão do VfB, porém, deu a assistência para Luca Jaquez (53') fazer 2 a 1. Mais uma vez, o Eintracht respondeu rapidamente, com o atacante da seleção Younes Ebnoutalib (62').

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O VfB vinha tentando reencontrar os gols. "Parece uma maldição", disse o técnico Sebastian Hoeneß após a derrota por 2 a 0 para a Inter de Milão na Champions League. Mas, "em algum momento", ressaltou o atacante Ermedin Demirovic, "a fase vai virar". Para isso, Hoeneß fez mudanças em cinco posições do time titular, incluindo o retorno de Undav. Pelo Frankfurt, o técnico Adi Hütter alertou que observa "as pernas" do VfB, não a cabeça dos jogadores.

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Quem perdesse esse duelo tradicional teria dificuldades para se manter perto das vagas nas competições europeias às vésperas do Natal. Dava para perceber nas duas equipes o que estava em jogo. O Frankfurt lidou melhor com a pressão no início, como mostraram as finalizações de Jonathan Burkardt (16') e Lilian Brassier (18').

Getty Images

VAR anula cartão vermelho de Robin Koch, do Frankfurt

Então o VfB lançou Demirovic em profundidade, Robin Koch interveio com firmeza pelo Eintracht e Sascha Stegemann mostrou o cartão vermelho a ele (20'). Após os protestos e a revisão das imagens, o árbitro voltou atrás na expulsão: Koch havia tocado na bola com a ponta do pé.

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As duas equipes passaram a assumir riscos, e o jogo ficou aberto, com ataques de um lado e de outro. Depois de meia hora, não havia mais espaço para troca de passes sem objetividade. O Frankfurt entrava forte nas disputas e recuperava a bola com frequência, mas faltava precisão na execução dos contra-ataques.

Quando o Stuttgart conseguia sair jogando, chegava à área adversária. Mas a velha preocupação persistia: isso não rendia grandes chances, até Prömel marcar no canto mais próximo após um belo passe em profundidade de Demirovic. Knauff respondeu com um pouco de sorte após um escanteio. No segundo tempo, Jaquez ficou livre demais para marcar de cabeça, como costuma fazer. Ebnoutalib aproveitou com frieza uma assistência de Burkardt para fazer 2 a 2.