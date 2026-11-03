Poucas horas antes do confronto de terça-feira à noite (18h45), o VfB deu uma pequena alfinetada no Galatasaray em uma publicação em seu perfil no X.

Na publicação, que já foi apagada, a equipe de redes sociais do clube de Stuttgart postou uma imagem do sistema de alto-falantes do Rams-Park, estádio dos Leões. A imagem vinha acompanhada de três emojis pensativos.

O contexto, ao que tudo indica, são as discussões recorrentes sobre a atmosfera no estádio do clube da capital turca. No passado, surgiram repetidas acusações de que os famosos assobios dos torcedores do Gala seriam amplificados pelos alto-falantes do estádio para inflamar ainda mais o ambiente e, potencialmente, intimidar a equipe visitante.

A publicação, porém, não foi nada bem recebida pelos torcedores do clube de Istambul. Muitos usuários deixaram comentários críticos ou ofensivos, e o VfB se viu obrigado a retirar a publicação da plataforma pouco tempo depois e a pedir desculpas publicamente.

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Como os torcedores do Galatasaray reagiram ao pedido de desculpas do VfB Stuttgart?

"Querida comunidade do Gala, não tivemos a intenção de ofender ninguém com a publicação que compartilhamos sobre o estádio de vocês. Se isso aconteceu, pedimos desculpas. Agradecemos pela hospitalidade em Istambul e pela boa colaboração entre nossos clubes. Desejamos um jogo justo e emocionante no magnífico estádio de vocês", escreveu o clube da Bundesliga.

O perfil oficial do Galatasaray, por sua vez, aceitou o pedido de desculpas e comentou na publicação do VfB: "Obrigado! Estamos ansiosos para recebê-los em nosso estádio, que tem uma das melhores atmosferas do futebol mundial. Que seja um grande jogo!"

Entre os torcedores, porém, o pedido de desculpas do clube de Stuttgart também recebeu críticas, algumas delas duras. Em apenas dez horas, a publicação já havia sido visualizada 1,4 milhão de vezes. A maioria dos cerca de 2.200 comentários veio de torcedores do Gala.

Dentro de campo, o time de Stuttgart pode dar mais um grande passo rumo à fase eliminatória na noite de terça-feira. Após três jogos, o VfB já soma sete pontos. Com dez, ficaria com um pé na fase intermediária.