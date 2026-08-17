Uma transferência do goleiro descartado pelo Freiburg para a SGE ainda está, neste momento, em uma fase muito inicial, mas já pode ganhar contornos concretos nos próximos dias.

Com isso, os dirigentes de Frankfurt promovem uma clara mudança de rumo pouco antes da estreia em jogo oficial. Ainda durante a pré-temporada de verão, o diretor esportivo Markus Krösche havia enfatizado: "No momento, não é um tema mudar algo na configuração."

Antes disso, houve um debate de meses sobre a vaga entre as traves do Eintracht, que já havia se arrastado por toda a temporada passada. Após a despedida do capitão de longa data e goleiro titular Kevin Trapp, a ideia era que Kaua Santos assumisse esse legado.

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Kaua Santos e Michael Zetterer não convencem plenamente

O jovem brasileiro, porém, lidou com graves oscilações de desempenho, além de problemas com lesões, motivo pelo qual surgiram rapidamente dúvidas internas. Michael Zetterer, contratado no verão anterior junto ao Werder Bremen, também não aproveitou suas oportunidades de forma consistente para se firmar em definitivo.

A derrota no ensaio geral na Inglaterra acabou colocando a bola para rolar de vez. Kaua Santos voltou a ter um dia ruim em Brentford, o que fez amadurecer a decisão de contratar um novo nome experiente para o gol.

Além da questão do goleiro, o restante do elenco também exige ajustes. Há lacunas tanto na defesa quanto no ataque. No setor ofensivo, segue existindo a esperança de um novo empréstimo de Arnaud Kalimuendo.

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Qual jogador ainda pode deixar o Eintracht Frankfurt?

Ao mesmo tempo, segundo a reportagem, a cúpula trabalha nas saídas para criar margem financeira. Elye Wahi está perto de um novo empréstimo ao Nice, enquanto Fares Chaibi despertou o interesse do Crystal Palace. Michy Batshuayi deve ir para o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Também no caso de Ellyes Skhiri, uma venda em breve começa a se desenhar. Além disso, pode surgir uma opção na Inglaterra para o goleiro reserva Zetterer.