Segundo uma reportagem do jornal belga Het Nieuwsblad, que ouviu um membro não identificado da diretoria do Club Brugge, as portas para uma transferência do jogador de 22 anos estão fechadas por enquanto.

De acordo com a publicação, Tresoldi é "inegociável". Por isso, seria "totalmente irrelevante" se clubes interessados tentassem, na próxima janela de transferências de inverno, pagar para tirá-lo de seu contrato e contratá-lo.

Graças às boas atuações nesta temporada, o alemão-italiano estaria no topo da lista de desejos de vários clubes de ponta. Nos últimos meses, BVB, Inter de Milão, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur e Arsenal foram apontados como interessados. Atualmente, porém, o AC Milan seria o principal interessado em contratar o artilheiro.

A Gazzetta dello Sport noticiou recentemente que a contratação de Tresoldi se tornou uma prioridade pessoal para o proprietário do clube, Gerry Cardinale. O americano teria determinado que a direção esportiva avaliasse as condições de uma possível transferência. Depois disso, teria havido contato com os representantes de Tresoldi para sondar a possibilidade de um acordo.

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Cardinale quer ser informado pessoalmente sobre os avanços. Ainda não está definido se o clube tentará contratá-lo em janeiro ou apenas no próximo verão. Segundo as informações mais recentes, os rossoneri provavelmente terão de esperar até o início da próxima temporada.

Tresoldi já soma 12 gols em 14 partidas oficiais, considerando todas as competições. No último fim de semana, marcou os três gols do Club Brugge na vitória por 3 a 2 sobre o VV St. Truiden, pela Jupiler Pro League. Foi seu terceiro hat-trick nos últimos 26 dias.

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Por qual seleção Nicolo Tresoldi vai optar?

O jogador de 22 anos trocou o Hannover 96 pelo Club Brugge em 2025 por 7,5 milhões de euros e tem contrato até 30 de junho de 2029. Segundo informações, os belgas já pediam 35 milhões de euros pelo atacante no verão. Agora, seu valor de mercado estaria acima dos 50 milhões de euros.

Além dos persistentes rumores de transferência, o futuro de Tresoldi na seleção ainda não está totalmente definido. Nascido na Itália, o jogador de 22 anos também tem cidadania alemã desde 2022. Assim, poderia defender tanto a Squadra Azzurra quanto a seleção alemã.

Ele ficou de fora da mais recente lista de 44 jogadores do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, mas, ao mesmo tempo, atuou pela seleção alemã sub-21, pela qual já marcou 16 gols em 27 partidas. Tresoldi pretende decidir seu futuro na seleção somente depois do Campeonato Europeu de juniores, no próximo verão.