Veto a Luxemburgo no Santos teve reunião com presidente e mudança de cargo

Vanderlei Luxemburgo se reuniu na casa do mandatário Andrés Rueda e foi convidado para diretoria de futebol, mas queria atuar como técnico

O Conselho Gestor do Santos vetou a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o cargo de treinador na última quarta-feira (14). A GOAL apurou bastidores da negociação entre o profissional e o clube do litoral paulista.

Logo após o pedido de demissão de Lisca, no início da semana, o presidente Andrés Rueda procurou Vanderlei Luxemburgo com o intuito de dar outra cara ao futebol do clube.

A reunião com o profissional aconteceu na casa do presidente, na Baixada Santista. Na ocasião, Rueda e Luxa alinharam conceitos de futebol. O convite ao fim da conversa, no entanto, foi para que ele se tornasse diretor-executivo, cargo que era ocupado por Newton Drummond, o Chumbinho, até 18 de agosto passado.

A proposta, entretanto, foi imediatamente rechaçada por Vanderlei Luxemburgo, que avisou que só aceitaria um convite para assumir o cargo de treinador, que era de Lisca até então.

Diante da conversa produtiva, Andrés Rueda disse que gostaria de ver Vanderlei Luxemburgo novamente como técnico do Santos, o que já aconteceu em quatro oportunidades — 1997, 2004, 2006/2007 e 2009.

O presidente informou ao técnico que submeteria a sua decisão ao Conselho Gestor, em reunião extraordinária na tarde dessa quarta-feira (15). Depois de conversa com os integrantes do grupo — Dagoberto Oliva, Rafael Leal, Renato Hagopian e Thomaz Côrte Real — e o vice-presidente José Carlos de Oliveira, o mandatário definiu que o atleta não seria contratado para o cargo de treinador.

Luxemburgo não atua como treinador desde dezembro de 2021, quando deixou o Cruzeiro. No período, lançou a pré-candidatura como senador, mas não obteve sucesso nas prévias e acabou fora das eleições de 2022.