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O Barcelona já dá os últimos retoques no planejamento do elenco para o próximo ano, e a saída de um nome de peso parece inevitável. Após um ano agitado, em que voltou da aposentadoria para atender a um chamado de emergência, Wojciech Szczesny deve encerrar sua passagem pela Catalunha ao fim da atual temporada.

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Barcelona se prepara para se despedir de Szczesny

Segundo o The Athletic, o Barcelona decidiu não renovar o contrato de Szczesny, que termina em junho. Tanto o clube quanto o goleiro polonês veem o fim da temporada como uma conclusão natural para sua passagem pela Espanha. Depois de quase não entrar em campo nesta temporada, o veterano está pronto para se afastar após acrescentar vários títulos à sua coleção.

A saída planejada explica a surpreendente contratação de Dominik Livakovic pelo Barcelona na janela de transferências de verão. Muitos questionaram a contratação por € 2 milhões na época, já que Joan Garcia havia se firmado como titular e a base contava com opções promissoras para a posição de terceiro goleiro. No entanto, o clube catalão trouxe o jogador de 31 anos especificamente para suceder Szczesny.

O planejamento do Barcelona para os goleiros a longo prazo

A direção do Barcelona estruturou a contratação no verão para dar a Livakovic uma temporada inteira de adaptação, sem a pressão imediata de jogar. A chegada com um ano de antecedência permite ao goleiro da seleção croata aprender suas responsabilidades táticas nos bastidores antes de assumir oficialmente a função de reserva.

Internamente, os dirigentes da área esportiva veem os modestos € 2 milhões como um investimento de baixo risco, que acrescenta ao vestiário um jogador com experiência comprovada pela seleção. Livakovic chegou sem grandes complicações e com expectativas realistas, depois de passar muito tempo como goleiro titular da Croácia. O clube confia plenamente que ele corresponderá sempre que for acionado na reserva de Garcia .

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Gestão inteligente do elenco no Camp Nou

Essa postura antecipada evita que o Barcelona precise correr atrás de um reserva experiente no verão, após a saída de Szczesny. Em vez de apressar a entrada de uma promessa da base na equipe principal para cobrir uma posição de grande responsabilidade, o clube combinou a profundidade oferecida pela base com a segurança de um goleiro experiente em nível internacional.

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Para Szczesny, a saída em junho permite uma despedida em alta depois de cumprir seu papel de curto prazo na Catalunha. Enquanto isso, o valor acessível da contratação de Livakovic preserva a disciplina financeira e garante estabilidade na reserva de Garcia para os próximos anos.

Copa do Rei oferece a Livakovic chance de impressionar

Livakovic teve um início discreto na Espanha, com apenas uma partida, contra o Sevilla, no começo da temporada. A menos que Garcia sofra uma lesão inesperada, o croata continuará tendo poucas oportunidades no campeonato.

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No entanto, o início próximo da Copa do Rei oferece a Livakovic uma oportunidade importante de ganhar ritmo antes de ser promovido no próximo verão. Szczesny, por sua vez, cumprirá os últimos meses de contrato antes de encerrar sua passagem pelo Barcelona em junho.