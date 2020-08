Vestiário 'engoliu' ex-técnico do PSG? Empresário de Thiago Silva acredita que sim

O agente do ídolo do clube deu sua opinião: faltou comando para que o Paris Saint-Germain tivesse tido mais sucesso na Liga dos Campeões

O teve problemas em conduzir o vestiário do time, cheio de craques? Sim para o empresário de Thiago Silva, Paulo Tonietto. Segundo o agente do jogador, agora contratado pelo Chelsea, uma das razões pela qual o clube francês não teve mais sorte nas últimas temporadas foi justamente a manutenção de elenco.

Para apontar o problema, Tonietto lembrou de situações como o conflito entre Neymar e Edinson Cavani, que brigaram para ver quem cobraria um pênalti. Na ocasião, muito se falou sobre uma suposta insubordinação do brasileiro: não era incomum fatos como esses acontecerem dentro de campo na equipe parisiense.

"O PSG teve problema em controlar um time de craques. Foram os jogadores que tiveram que resolver o assunto quando Neymar e Cavani brigaram depois de um pênalti." declarou Tonietto, em entrevista concedida ao L'Equipe. "Faltou comando."

Mesmo tendo um time repleto de craques, o PSG abriu mão de várias oportunidades de ir mais longe na Liga dos Campeões, sendo eliminado pelo Barcelona na histórica "remontada", quando tinha uma vantagem de cinco gols sobre o clube catalão, perdendo do quando era um dos grandes favoritos e sendo derrotado pelo em 2018.

Agora sob o comando de Thomas Tuchel, o time pareceu estar mais focado, conseguiu resolver tais problemas e chegou até a final da Liga dos Campeões, perdendo para o por 1 a 0, mas tendo chances de empatar o jogo. Assim, vai empolgado para as próximas temporadas, contando com a permanência de Neymar e Mbappé como trunfo.

Ainda que tenha conquistado duas vezes a tríplice coroa nacional na , com títulos da , e , não é nenhum exagero dizer que o PSG poderia ter feito mais no grande cenário europeu. Mesmo sem o líder Thiago Silva, que até queria ficar, mas não teve seu contrato renovado, o clube pretende ir mais confiante e contando com a união dos jogadores para os próximos desafios.

E o empresário é crítico, especialmente, de Unai Emery. O ex-treinador do clube se notabilizou por entrar em rota de colisão com Neymar e outros craques, sendo demitido em 2018. "O PSG perdeu dois anos com Unai Emery. Ele foi o responsável direto pelas eliminações, com decisões erradas. Foi horrível no PSG, é um técnico de , não de Liga dos Campeões."