Segundo a Sport Bild, o elenco não estaria exatamente "brigado", mas há quem fale em um "vestiário rachado". As decepções esportivas teriam feito com que os jogadores quase não se reunissem mais. Em vez disso, cada um estaria voltado para si, e pequenos grupos estariam se formando.

"O elenco está se desfazendo", escreve a Sport Bild, que aponta como um desses grupos os japoneses Ko Itakura, que está lesionado, Daiki Hashioka, Zento Uno e Shuto Machino, que já enfrentam mais dificuldades de comunicação por causa do idioma. Enquanto isso, "alguns jogadores experientes e importantes" chegariam a duvidar da capacidade dos companheiros de atuar na Bundesliga.

O capitão Tim Kleindienst, por exemplo, chamou a atenção no início de setembro, após a derrota por 4 a 3 para o SV Elversberg, ao criticar duramente os companheiros mais jovens dos Potros.

Tim Kleindienst contribuiu para a divisão do vestiário do Gladbach?

"Precisamos aumentar rapidamente nosso nível de concentração para que ele dure os 90 minutos. Não faço ideia do que está acontecendo. Talvez assistir menos ao TikTok ou sei lá. Na verdade, não me importa o que eles façam", disse ele à ZDF. À DAZN , desabafou: "Você está vencendo por 3 a 1, tem tudo sob controle e não faço ideia do que acontece depois. Se houve uma queda de energia em algum lugar ou o que aconteceu na cabeça de alguns."

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Questionado se os muitos gols sofridos também tinham relação com o grande número de jovens na equipe titular, Kleindienst respondeu: "É normal que eles cometam erros. Mas, depois do segundo, do terceiro, do quarto, isso precisa parar em algum momento. É preciso aprender um pouco durante a partida. E isso não aconteceu."

A bronca pública teria, de fato, provocado uma divisão no elenco, informa agora a Sport Bild. Em campo, o atacante de 31 anos mais uma vez não poderá ajudar o Gladbach neste momento difícil. Depois de perder praticamente toda a temporada passada por causa de uma grave lesão no joelho, Kleindienst sofreu uma ruptura de fibras musculares na semana passada e está fora por tempo indeterminado. Além disso, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo na desastrosa derrota por 5 a 0 para o SC Freiburg, na terceira rodada.

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Quantos jogadores lesionados o Borussia Mönchengladbach tem atualmente?

Como o Borussia perdeu no verão, também por restrições financeiras, praticamente toda a espinha dorsal da temporada passada, formada por Rocco Reitz, Nico Elvedi, Haris Tabakovic e Yannik Engelhardt, surgiu um certo vazio de liderança na região do Baixo Reno, segundo a Sport Bild.

Os vice-capitães Kevin Diks (30) e Philipp Sander (28), além do goleiro Moritz Nicolas (29), tentaram preencher essa lacuna. No intervalo da derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim, no último domingo, eles ainda teriam tentado motivar o elenco, mas, após a partida, também foram embora sem dizer uma palavra.

As muitas saídas de jogadores estabelecidos no verão ainda não puderam ser compensadas, em parte porque atletas que poderiam assumir a liderança e reforçar a qualidade do elenco estão afastados, alguns deles por longos períodos. Jens Castrop, por exemplo, sofreu uma grave lesão no ombro no verão e só recentemente voltou a participar de parte dos treinos. Seu retorno é muito aguardado, mas ele pode perder mais cinco jogos em janeiro caso participe da Copa da Ásia com a Coreia do Sul.

Ainda não há perspectiva de retorno em breve para o recém-contratado Enzo Leopold. O meio-campista sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na primeira rodada da Copa da Alemanha. Nicolas Kühn também disputou apenas uma partida pelo Borussia até agora. O jogador emprestado pelo Como, uma contratação de destaque, sofreu uma ruptura de feixe muscular logo na estreia, no início de setembro, contra o Elversberg, e está afastado desde então. Itakura sofre da mesma lesão. O zagueiro titular Jan Leszczynski teria sofrido uma ruptura do menisco e deverá ficar fora por meses. Franck Honorat e Isaac Lidberg também enfrentam lesões musculares.

Com uma lista tão extensa de lesionados, o Borussia corre o risco de registrar, na próxima sexta-feira, o pior início de temporada da história da Bundesliga. Nenhum clube havia sofrido sete derrotas logo de início. Mesmo uma derrota para o VfB Stuttgart ainda não deverá ter consequências. Uma demissão da direção esportiva liderada por Rouwen Schröder está, por ora, descartada, segundo a Sport Bild.

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