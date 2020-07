Vestiário do Barcelona aprova Kluivert como técnico; Zidane e Guardiola são exemplos

Jornal Mundo Deportivo diz que nome do ex-jogador holandês animou jogadores da equipe

O elenco do vê com bons olhos a possibilidade de Patrick Kluivert ser o treinador da equipe a partir da próxima temporada, segundo informações publicadas neste domingo pelo jornal Mundo Deportivo.

O holandês, que hoje é diretor das categorias de base do clube catalão, seria o nome que mais animou os jogadores entre os que são especulados para a vaga de Quique Setién, que está na corda bamba.

De acordo com o Mundo Deportivo, "todos no vestiário conhecem e apreciam Kluivert" e o ex-atacante seria "o Zidane do Barça, um ex-jogador de grande nível que poderia trabalhar com um estilo claro".



A exemplo de Zidane antes de assumir o Real, Kluivert tem pouca experiência como técnico - as principais foram como auxiliar no AZ Alkmaar e na seleção holandesa terceira colocada na de 2014 no .

E assim como o francês em Madri, o holandês é ídolo no Barça pelo que fez nos tempos de jogador - com a camisa do time catalão, foram 122 gols em 256 partidas entre 1998 e 2004 e um título de .

"Kluivert é visto como uma autêntica bandeira do modelo do clube, capaz de agitar o vestiário e lhe dar precisamente o que Messi reclama: intensidade e caráter. Kluivert também é o líder que falta ao Barcelona no banco, um treinador que jogou em alto nível vestindo a camisa azul-agrená e que sabe como enfrentar cada situação", acrescenta o Mundo Deportivo.

A publicação ainda traz outros fatores que contam a favor do holandês - ele fala seis línguas, trabalhou com Ansu Fati, uma das principais revelações da equipe, foi importante para o compatroita De Jong acertar com o clube na temporada passada e tem o carinho de dirigentes e demais funcionários no Camp Nou por seu comportamento humilde.



Por fim, Kluivert também é comparado a Pep Guardiola, que teve a primeira grande experiência como técnico à frente do Barça - e o resultado todos sabem qual foi. "Pep adorava o Kluivert. Era o seu 9 favorito", conclui o jornal catalão.