Verweij tem muito respeito pelo jogador que sofreu “muitas injustiças” por parte do Ajax

Mike Verweij tem grande admiração por Chuba Akpom, segundo revelou o observador do Ajax no Kick-Off, o podcast do De Telegraaf. Apesar de todas as adversidades, o atacante inglês sempre se manteve respeitoso em relação ao clube de Amsterdã, segundo a avaliação.

O então diretor técnico Alex Kroes transferiu, no ano passado, parte das contratações para o chamado “Vestiário 2”. Um “exílio humilhante”, escreveu Verweij na terça-feira em nome do De Telegraaf. O próprio Akpom é muito mais brando em seu julgamento sobre Kroes e o Ajax.

“Li nas redes sociais que não era mais bem-vindo ao time principal”, disse Akpom, que se transferiu para o Ipswich Town. “Eu disse ao Alex que havia maneiras melhores de me dizer isso. Poderíamos ter conversado, ele poderia ter me ligado ou enviado uma mensagem. Especialmente considerando a contribuição que dei.”

“Mas sem ressentimentos. Tenho muito respeito pelo clube. Quando estou em Amsterdã, sou recebido com carinho. Essa energia faz com que eu nunca consiga dizer nada negativo sobre o Ajax”, afirma o ex-jogador do Ajax, que se transferiu por 9,3 milhões de euros para o time recém-promovido à Premier League.

“Ele sofreu muita injustiça. Mas, na verdade, ele foi muito respeitoso com o Ajax”, conclui Verweij alguns dias após a entrevista com Akpom. “Ele entendeu que o Ajax queria se livrar do seu alto salário. Que isso precisava ser um pouco forçado. Mais três milhões.”

“Aquele salário, o rapaz não tem culpa. Ele simplesmente tem um bom agente”, afirma Valentijn Driessen, que recebe imediatamente uma pergunta de Verweij. “Você acha que Akpom teria marcado menos gols nesta temporada do que os atacantes do Ajax?”

Akpom (30) disputou um total de 68 partidas com a camisa do Ajax. Nessa sequência, o inglês marcou 23 gols. Akpom foi contratado do Middlesbrough em agosto de 2023 por doze milhões de euros.

