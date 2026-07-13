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Shaqueel en Robin van PersieIMAGO
Sydney Jordan

Traduzido por

Verweij dá uma opinião clara sobre Van Persie, e Driessen reage com veemência: “De jeito nenhum!”

Feyenoord
Eredivisie
S. van Persie

Mike Verweij acha que o Feyenoord faria bem em emprestar Shaqueel van Persie, segundo ele mesmo afirmou no programa “Kick-off”, do jornal De Telegraaf. Valentijn Driessen claramente discorda e parece muito impressionado com o atacante de 19 anos.

“Dá para ver em tudo que esse rapaz simplesmente sabe jogar muito bem”, diz Driessen sobre Van Persie. “Isso é realmente fora do comum. No tempo em que esteve em campo (contra o Club Brugge, 3 a 1), ele se destacou acima de todos. Só que ele ainda é magro, jovem e acabou de voltar de uma lesão.”

O jogador de Westland acredita que o jovem jogador do Feyenoord já havia demonstrado suas qualidades antes mesmo da lesão, na partida contra o FCSB romeno (derrota por 4 a 3). Em seguida, ele também cita o gol de bicicleta e o gol de calcanhar contra o Sparta (derrota por 3 a 4). “Ele já marcou gols mais bonitos do que muitos atacantes de ponta em toda a carreira”, afirma Driessen.

Mike Verweij prevê grandes dificuldades agora que o diretor técnico Dévy Rigaux demitiu Robin van Persie. “A torcida o acolheu de braços abertos, o que foi fantástico e é assim que deve ser. Mas acho que, no fim das contas, a situação vai se tornar tão tensa que ele vai sentir a dor da demissão do pai.”

O apresentador Pim Sedee sugere outra possibilidade. “Ou talvez seja até bom estar livre disso.” Verweij acha que seria bom para o Feyenoord emprestar Van Persie por um ano. “De jeito nenhum, cara. Não, né!”, reage Driessen com firmeza. “Ele teria que ir pro FC Dordrecht ou algo assim?”

Amistosos de clubes
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O observador do Ajax sugere então o FC Utrecht. Driessen, porém, não vê sentido nisso. “Lá ele não vai ter chance de jogar, porque não é um jogador para o Utrecht. Aquele garoto precisa simplesmente passar um ano no Feyenoord e disputar suas partidas.”

“Talvez ele se saia tão bem e se desenvolva de tal forma que Giovanni van Bronckhorst não consiga ignorá-lo”, continua o chefe da seção de futebol do De Telegraaf. “Esse garoto precisa ficar, ele definitivamente não deve sair. É preciso mantê-lo sob os nossos cuidados e, na minha opinião, ele também não quer sair de jeito nenhum”, afirma Driessen, que espera que o atacante tenha tempo de jogo no sul de Roterdã.

Driessen mantém sua opinião de que o Feyenoord deve manter Van Persie. Verweij vê a situação de outra forma. “Acho que ele é um talento gigantesco, mas acho que seria melhor para ele jogar bastante”, conclui o analista do clube.

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