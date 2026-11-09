Mike Verweij viu Owen Wijndal ter "comportamento infantil" durante FC Twente x Ajax (2 a 2). O lateral-esquerdo danificou a marca do pênalti quando o Twente recebeu uma penalidade nos instantes finais e levou cartão amarelo do árbitro Joey Kooij.
Ramiz Zerrouki, que naquele momento estava com a bola nas mãos e conversava com Marc ter Stegen, foi cobrar explicações de Wijndal pela atitude. Wout Weghorst não se desconcentrou e marcou o gol do empate por 2 a 2.
"Aquilo foi muito feio. E também é um comportamento infantil", disse Verweij na segunda-feira, no Kick-Off do De Telegraaf. "Mas foi uma reação. Kooij tinha ido até o monitor por causa de um toque de mão de Weghorst."
"Destruir a marca do pênalti antes da cobrança. Isso não pode acontecer", disse Pim Sedee, apresentador do podcast do jornal, bastante surpreso.
"Mas o Twente também fez isso do outro lado, quando seus jogadores estavam convencidos de que o Ajax receberia um pênalti", acrescentou Verweij à discussão sobre o pênalti marcado no fim para o time da casa. "Sim, comportamento infantil."
"É como você disse. O clima entre eles era muito bom", comentou Valentijn Driessen. "Porque até com isso o Twente lidou bem. Os jogadores não partiram para cima daquele baixinho (Wijndal, nota da redação). Mas aquilo, claro, não fez o menor sentido."
O Twente recebeu o pênalti nos acréscimos porque Lucas Rosa segurou a camisa de Zerrouki. Um erro caro, já que o Ajax agora não está na liderança da Vriendenloterij Eredivisie, mas em terceiro lugar.