Versátil: Manchester City renova oficialmente o contrato de seu astro até 2031

O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira, a renovação do contrato de um de seus principais craques até o verão de 2031.

O Manchester City afirmou em comunicado oficial: "Jeremy Doku assinou um novo contrato de cinco anos com o Manchester City, o que prolonga sua permanência no Etihad Stadium até o verão de 2031".

Após ingressar no Manchester City, vindo do clube francês Stade Rennes no verão de 2023, o ponta belga conseguiu se firmar como um dos jogadores de ponta mais talentosos e empolgantes da Premier League.

Graças à sua velocidade extrema, ao seu excelente domínio de bola e às suas ótimas habilidades no drible, além de seu apurado faro de gol, Doku consolidou sua posição como um dos elementos fundamentais do elenco do City.

Até o momento, o jogador de 24 anos disputou 131 partidas pelo clube e marcou 22 gols.

Ele também demonstrou capacidade de adaptação, sendo utilizado por vezes na ponta direita ou até mesmo em uma posição mais central, além de sua posição característica na ponta esquerda.

Seus esforços também contribuíram para que o City conquistasse cinco títulos importantes nesse período, uma coleção que inclui o título da Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Inglaterra.

Doku é um dos mais importantes jogadores internacionais da Bélgica, tendo disputado 48 partidas internacionais até agora e ajudado seu país a chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Declaração de Doku após a renovação de seu contrato

Após assinar seu novo contrato, Doku expressou sua felicidade e revelou o quanto está empolgado para desempenhar seu papel na busca do City por mais conquistas sob o comando do técnico recém-nomeado Enzo Maresca.

Jeremy Doku disse: "Tenho aproveitado bastante meu tempo no City até agora, então ter a oportunidade de ficar por mais tempo é uma sensação maravilhosa".

E prosseguiu: "Este clube significa muito para mim, evoluí como jogador e como pessoa. Sinto-me estável aqui e sei que estou melhorando a cada dia graças ao trabalho que a comissão realiza aqui".

E continuou: "É difícil explicar o quanto este clube oferece para ajudar os jogadores. Não considero isso algo garantido, e isso me torna melhor".

E acrescentou Jeremy: "Com o Enzo aqui agora, estou extremamente empolgado para a nova temporada. O estilo de futebol dele é o tipo que gostamos, e isso é empolgante para os jogadores".

E destacou: "A torcida do City também é um motivo principal para eu ter assinado este novo contrato. Sinto o carinho e o apoio deles, e isso significa muito para mim. Quero me concentrar em alcançar o sucesso que eles merecem".