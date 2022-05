Verona x Milan: onde assistir ao vivo, horário e informações do jogo da Serie A italiana 2021/22

Verona e Milan se enfrentam neste domingo (8), no Marcantonio Bentegodi, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Verona x Milan DATA Domingo, 8 de maio de 2022 LOCAL Marcantonio Bentegodi - Verona, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, de streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo (8), no Marcantonio Bentegodi.

MAIS INFORMAÇÕES

Lutando pelo título do Campeonato Italiano, o Milan pensa apenas na vitória para retomar a liderança. No momento, a Inter soma 78 pontos, um a mais que o Rossoneri.

Depois de Verona, a equipe de Pioli terá pela frente o Atalanta antes de fechar a campanha fora de casa contra o Sassuolo.

Do outro lado, o Verona, com 52 pontos em 35 jogos, chega embalado com duas vitórias e um empate.

Em 69 jogos disputados entre as equipes, o Milan soma 31 vitórias, contra 11 do Verona, além de 27 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

VERONA

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 1 x 1 Sampdoria Campeonato Italiano 23 de abril de 2022 Cacliari 1 x 2 Sampdoria Campeonato Italiano 30 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Verona x Torino Campeonato Italiano 14 de maio de 2022 13h (de Brasília) Lazio x Verona Campeonato Italiano 22 de maio de 2022 A definir

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 1 x 2 Milan Campeonato Italiano 24 de abril de 2022 Milan 1 x 0 Fiorentina Campeonato Italiano 1 de maio de 2022

