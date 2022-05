Verona x Milan: escalação, desfalques e mais do jogo da Serie A italiana 2021/22

O Milan visita o Verona neste domingo (8), às 15h45 (de Brasília), no Marcantonio Bentegodi, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano.

Brigando pelo título, o Milan pensa apenas na vitória para retomar a liderança do torneio. No momento, a Inter soma 78 pontos, um a mais que o Rossoneri.

Do outro lado, o Verona, que aparece no meio da tabela, com 52 pontos em 35 jogos, chega embalado com duas vitórias e um empate.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Milan terá quase força máxima. Com o retorno de Florenzi, o único desfalque é Simon Kjaer, lesionado.

Enquanto Rafael Leão, com 10 gols no campeonato, é quase certo para começar, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic brigam por uma vaga na frente. Porém, o técnico Pioli deve optar pelo francês.

Já o Verona terá novamente à disposição Pawel Dawidowicz. Assim, apenas o goleiro reserva Ivor Pandur, lesionado, é desfalque.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Possível escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud.

DESFALQUES

MILAN:

Simon Kjaer: lesionado

VERONA:

Ivor Pandur: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Verona e Milan será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, neste domingo (8).