Hellas Verona x Milan: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Neste domingo (16), as duas equipes entram em campo pela Serie A; veja como acompanhar na TV e na internet

Hellas Verona e Milan se enfrentam neste domingo (16), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Marcantonio Bentegodi, pela décima rodada do Campeonato Italiano. O confronto terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Milan chega para o confronto confiante após a vitória no clássico contra a Juventus na última rodada. A equipe ocupa a quinta colocação na competição, com 20 pontos conquistados nos nove jogos disputados até o momento.

Já o Hellas Verona vem de uma sequência de quatro derrotas consecutivas na competição, e ocupa a 18ª colocação na tabela, com cinco pontos somados nas primeiras nove rodadas.

Prováveis escalações

Escalação do provável Hellas Verona: Lorenzo Montipò; Isak Hien, Günter, Juan Cabal, Fabio Depaoli, Josh Doig; Adrien Tameze, Miguel Veloso, Simone Verdi, Ajdin Hrustic; Thomas Henry.

Escalação do provável Milan: Ciprian Tătăruşanu; Kalulu, Matteo Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Sandro Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leão; Giroud.

Desfalques

Hellas Verona

Diego Coppola, Ivan Ilic, Pawel Dawidowicz, lesionados, e Federico Ceccherini, suspenso, são desfalques do Verona.

Milan

Alexis Saelemaekers, Zlatan Ibrahimovic, Mike Maignan, Junior Messias e Simon Kjaer, lesionados, são desfalques para a equipe visitante.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 15h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Marcantonio Bentegodi - Verona, ITA