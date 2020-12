Veron e Kaio Jorge, de parceria na seleção sub-17 a titulares em Santos x Palmeiras

No ano passado, os dois atacantes brilharam com a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo Sub-17; neste sábado, serão rivais no clássico

Em novembro de 2019, o conquistou o tetracampeonato mundial na categoria Sub-17. Dois atacantes daquele time se destacaram na campanha da seleção: Kaio Jorge e Gabriel Veron. Pouco mais de um ano depois, os dois são referências nos ataques de Santos e Palmeiras, que se enfrentam neste sábado, 5, às 17h, na Vila Belmiro.

Na , Veron foi quem mais teve destaque. Com três gols e duas assistências, foi eleito o Bola de Ouro da competição. Kaio Jorge, por sua vez, foi o artilheiro do Brasil no torneio, com cinco gols e terminou a disputa pela artilharia na terceira colocação, recebendo a Chuteira de Bronze.

Os dois, inclusive, foram decisivos na final do torneio, contra o México. O Brasil perdia por 1 a 0 quando Veron fez boa jogada pelo lado direito do ataque brasileiro e só parou quando foi derrubado na grande área. O árbitro marcou o pênalti e Kaio Jorge anotou o gol de empate da seleção que, nos acréscimos, virou o jogo e ficou com o título.

Veron (7) e Kaio Jorge (9) na seleção sub-17. Foto: Thais Magalhães/CBF

A trajetória dos dois nos times profissionais de e , foi um pouco diferente, mas hoje os dois serão peças fundamentais no Clássico da Saudade, valendo pontos importantes na briga pela arte de cima da tabela do Brasileirão.

Kaio Jorge chegou ao profissional do Santos antes mesmo do Mundial sub-17. Promovido por Cuca em 2018, o jovem teve seus primeiros minutos no time principal ainda no Brasileirão daquele ano, aos 16 anos. Foi apenas em março deste ano que o atacante marcou seu primeiro gol, após 11 jogos como profissional.

E não foi um gol qualquer. Ele anotou o gol que decretou a vitória do Santos contra o Defensa y Justicia, fora de casa, na fase de grupos da Libertadores. “Fico muito feliz pelo gol. Sempre sonhei com esse momento. Eu ficava ansioso, porque todo atacante quer fazer gol. Claro que teve um pouco de nervosismo, chutava a bola de qualquer lugar… mas graças a Deus o gol saiu”, disse o jovem após o gol.

Kaio Jorge comemora gol contra Defensa y Justicia. Foto: Getty Images

Com mais confiança, assumiu de vez a titularidade como centroavante do time santista. Com o brilho de outros jogadores como Marinho e Soteldo, a participação do jogador muitas vezes foi ofuscada e o jovem foi substituído em quase todos os jogos que começou como titular em 2020. Em 42 jogos com o Santos, foram apenas quatro gols e mesmo com poucos tentos, o garoto chama a atenção da Juventus, da Itália.

Veron, por outro lado, ganhou as primeiras oportunidades apenas depois de brilhar na . Dez dias depois do título com a seleção, Mano Menezes, treinador do Palmeiras na época, colocou o garoto para jogar nos minutos finais da derrota para o , no Brasileirão. No jogo seguinte, contra o , atuou pouco mais de meia hora e fez dois gols na goleada por 5 a 1.

Gabriel Veron, do Palmeiras. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Com Vanderlei Luxembrugo, teve várias oportunidades mas não conseguiu emplacar. Era visto mais como uma opção para o segundo tempo do que como um jogador que poderia ser titular do time. A situação mudou com a chegada de Abel Ferreira. São quatro gols em seis jogos com o português, que considera Veron mais valioso do que Neymar. Já são 10 gols em 29 partidas como profissional do Palmeiras.

O clássico deste sábado, 5, pode servir para Kaio Jorge mostrar que pode ser o artilheiro que o Santos precisa para o futuro. Pode servir, também, para Veron se afirmar de vez como uma realidade no Palmeiras e não ser mais apenas um joia. Seja como for, santistas e palmeirenses tem motivos de sobras para imaginar que os dois jovens atacantes renderão bons frutos para o time.