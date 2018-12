Vermaelen tem lesão confirmada e Barcelona ganha novo problema no setor defensivo

Zagueiro belga sentiu o músculo da perna direita na partida contra o Levante e deve ficar um mês fora

Thomas Vermaelen volta a ser problema para Ernesto Valverde no Barcelona devido a lesão. O zagueiro belga sentiu um problema no músculo sóleo da perna direita e é baixa confirmada por pelo menos um mês, de acordo com o comunicado oficial do próprio clube.

A lesão de Vermaelen aumenta a crise que vive o Barça em seu setor defensivo já que Samuel Umtiti, Nelson Semedo e Sergi Roberto estão lesionados. O Barça tem ponderado a possibilidade de contratar um outro zagueiro já na janela de janeiro. O brasileiro Pablo, do Bordeaux, é uma opção comentada para a vaga.

Vermaelen vem sofrendo constantemente com lesões. Em seu período no Barcelona (chegou durante 2014/15), o zagueiro belga perdeu 203 dias somente se tratando de lesões e deixou de atuar em pelo menos 80 partidas, de acordo com dados analisados do Transfermarkt. Na Roma, onde jogou emprestado na temporada 2016/17, Thomas também perdeu 17 partidas e cerca de 87 dias no departamento médico.

(Foto: Getty Images)

A lesão foi sofrida na goleada do último domingo (16) contra o Levante. Com três gols de Messi, um de Suárez e um de Piqué, os culés provaram sua superioridade. Mesmo assim, Ernesto Valverde foi obrigado a mudar o esquema tático pouco tempo antes do jogo devido a uma lesão de última hora de Nelson Semedo. Vermaelen entrou no lugar dele e compôs um trio de zaga com Piqué e Lenglet.

Todavia, aos 52 minutos, Thomas sentiu o problema e deixou o campo para a entrada do brasileiro Arthur.