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O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, criticou duramente seus jogadores após a humilhante derrota por 5 a 0 para a Alemanha na Liga das Nações. Furioso, ele classificou a atuação como "vergonhosa" e avisou que pretende mudar a composição do elenco antes das quartas de final, em março.

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Xavi critica duramente derrota surpreendente da Holanda

O técnico da Holanda, Xavi, fez uma avaliação dura de seus jogadores após a derrota por 5 a 0 para a Alemanha . O confronto pela Liga das Nações, em Berlim, terminou em desastre para os visitantes.

No mês passado, Xavi assumiu a responsabilidade após sua equipe empatar com a Grécia . Desta vez, porém, adotou uma postura muito mais rígida após a pesada derrota para os alemães. O técnico estava visivelmente furioso com a falta de empenho do elenco. Ele admitiu que a magnitude da derrota foi uma completa surpresa para ele.

Técnico se revolta com mentalidade vergonhosa da equipe

Xavi não poupou palavras ao falar das principais razões para a pesada derrota. Ele atribuiu explicitamente o resultado em Berlim à atitude e à dedicação insuficientes do elenco.

"Isso foi vergonhoso, e 99% disso se deveu aos valores que os jogadores não demonstraram hoje", disse Xavi aos repórteres. "Eu disse aos jogadores que precisamos mudar a mentalidade. Hoje não foi possível competir porque não fomos fiéis aos nossos valores.

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"Estou muito decepcionado, e isso é uma pena, porque até hoje eu tinha muito orgulho dos jogadores. O que aconteceu hoje foi inacreditável, um choque para mim como técnico."

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Ausências importantes não servem de desculpa

A Holanda viajou a Berlim sem seus capitães habituais, Virgil van Dijk e Frenkie de Jong. Xavi, porém, se recusou a usar as ausências como desculpa para a má atuação.

Questionado se as ausências de Van Dijk e De Jong afetaram o resultado, o técnico foi firme. "Não, isso não tem nada a ver", afirmou de forma categórica. Em vez disso, ele preferiu encarar a partida desastrosa como uma dura lição para o elenco.

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"Até hoje, estávamos construindo algo bom, e hoje foi o oposto do que queríamos", explicou Xavi. "Mas também foi apenas um jogo. Tento entender o que aconteceu aqui e sei que os jogadores vão aprender muito com isso."

Mudanças no elenco podem ocorrer antes dos jogos de março

Apesar da pesada derrota para a Alemanha, a Holanda já alcançou seu principal objetivo: chegar às quartas de final da Liga das Nações. O elenco só voltará a se reunir em março. Xavi planeja usar essa pausa de quatro meses para analisar os jogos recentes e acompanhar de perto seus jogadores.