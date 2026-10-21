Vergonha europeia sem precedentes: Manchester United entra para a história da Inglaterra pela porta dos fundos

O Manchester United entrou para a história do futebol inglês pela porta dos fundos, ao registrar uma marca negativa sem precedentes, por ter sido o primeiro time da Premier League a sofrer dois gols nos primeiros dois minutos de duas grandes partidas europeias consecutivas.

A rede global de estatísticas de futebol "Opta" revelou um número chocante, já que o Manchester United se tornou o primeiro time inglês da história a sofrer dois gols nos primeiros dois minutos de duas grandes partidas europeias consecutivas.

A catástrofe começou no primeiro minuto diante do Atlético de Madrid, quando Pablo Barrios surpreendeu a defesa do Manchester United com um gol madrugador que atordoou Old Trafford, antes de a tragédia se repetir com o mesmo roteiro catastrófico diante do Como, onde o time sofreu um gol no segundo minuto, assinado pelo talento argentino Nico Paz.

Dois gols, em dois minutos, em duas partidas consecutivas, com um único roteiro: defesa adormecida, concentração nula e um time que entra na partida já perdendo por um gol antes mesmo de tocar na bola.

Essa marca nunca havia sido alcançada por nenhum gigante inglês, nem o Liverpool com sua solidez, nem o Arsenal com sua organização, nem o Chelsea com sua experiência europeia, nem mesmo o Manchester City em seus piores dias; apenas o United conseguiu.

E a pergunta que se impõe em Manchester não é sobre como marcar gols, mas sobre como se manter de pé nos primeiros dois minutos, pois quando sua rede balança com um gol de Barrios aos 60 segundos e, depois, de Paz aos 120 segundos na partida seguinte, o time certamente sofre de um problema defensivo.











