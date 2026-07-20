Vergara: “Renovação com o Napoli? Falta pouco. Allegri está me testando como meio-campista central”

Antonio Vergara, meio-campista do Napoli, falou do centro de treinamento em Dimaro, respondendo a perguntas sobre seu futuro:









“Renovação? Falta pouco, falta pouco”. Antonio voltou a falar sobre as dificuldades que enfrentou ao longo de sua trajetória: “Sem dúvida, minha família foi fundamental, sempre esteve ao meu lado. No fim das contas, o futebol, além de ser um trabalho, é também uma paixão: estar apaixonado por esse esporte faz você seguir em frente”.





Como sua vida mudou depois do gol contra o Chelsea? “Muito, porque passar de um desconhecido a jogar pelo Napoli e ser reconhecido é bem diferente. Mas, no que diz respeito aos colegas jogadores, eles sempre estiveram ao meu lado; nesse aspecto, nada mudou”. A última pergunta é para Beukema. Como foi chegar ao Napoli depois do título do campeonato? “Quando os Campeões da Itália te chamam, você se sente honrado e quer ir para lá imediatamente; esse foi meu primeiro pensamento quando o Napoli me chamou. E, além disso, defender o título é sempre mais difícil do que conquistá-lo. Infelizmente, no ano passado não conseguimos defendê-lo, mas vamos tentar novamente”.





Sobre a função com Allegri: “Ele está me testando como meio-campista central”