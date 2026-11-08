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Oliver Maywurm
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Veredito duríssimo sobre Nick Woltemade! Lenda do Bayern, Luca Toni preferiria ver outro atacante na Juventus de Turim

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O lendário atacante italiano Luca Toni voltou a expressar suas dúvidas sobre Nick Woltemade, atacante da Juventus de Turim.

"Não muito", respondeu Toni, em entrevista à Gazzetta dello Sport, ao ser perguntado se o jogador da seleção alemã o convencia. "Na Juve, o melhor seria contratar um artilheiro de primeira linha ou dar uma chance a um italiano."

O campeão mundial de 2006, que virou ídolo do Bayern de Munique entre 2007 e 2010, também tem em mente um candidato que preferiria ver no ataque da Juventus no lugar de Woltemade: "Eu sempre apostaria em Scamacca (Gianluca, atacante da seleção italiana e da Atalanta de Bérgamo, nota da redação). Olhando para os resultados, não acho que Scamacca faria menos que Woltemade."

O alemão de 24 anos foi emprestado pelo Newcastle United à Juve no verão passado, por uma taxa de 3,6 milhões de euros. Até agora, Woltemade só conseguiu convencer pelo clube italiano na Liga Europa, competição em que marcou três gols e deu duas assistências em quatro jogos. Já na Serie A, o ex-jogador do Werder Bremen e do Stuttgart ainda não participou de nenhum gol após oito partidas. Por isso, nos pouco mais de dois meses desde sua chegada, ele já foi alvo frequente de críticas na imprensa italiana.

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O próprio Toni já havia deixado claro, no fim de setembro, também à Gazzetta, que não vê Woltemade com bons olhos. "Ele não me empolga porque não parece muito frio na hora de finalizar, e essa deveria ser a principal qualidade de um centroavante", disse o ex-atacante de 49 anos, que disputou 15 partidas e marcou dois gols pela Juventus entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012.

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Nas funções de um atacante moderno que participa da construção das jogadas, Woltemade é "bom, porque tem as qualidades e a técnica necessárias. Mas prefiro um atacante que talvez erre um passe ou outro, mas, dentro da área, coloque na rede tudo o que chega aos seus pés", afirmou Toni.

Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Após o início difícil na Juve, que, segundo informações, não tem opção de compra, Woltemade não foi convocado pelo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para os próximos jogos da Liga das Nações, na Sérvia e contra a Holanda. Mais um revés para o atacante esguio, a quem Klopp, porém, procurou dar ânimo.

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"Sinceramente, Nick está vivendo uma fase até boa na Juve. Muita coisa está voltando, mas ele não passou por um período fácil após a transferência. E, mesmo na Juve, uma mudança muito inteligente, outra liga, clima melhor, as coisas não estão fluindo", explicou Klopp sobre a decisão de não convocar, desta vez, o jogador que soma 14 partidas pela seleção. Woltemade está "no caminho certo. Falta a ele um pouco daquela ameaça real de gol. A construção e a continuidade das jogadas estão lá. Por isso, é claro que nenhuma porta está fechada. Foi uma decisão difícil para nós, mas às vezes a fase do jogador pesa mais que todo o resto", afirmou Klopp.

Written byOliver Maywurm

Correspondente de futebol alemão e europeu

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: 

Cresci perto da bela Trier, a cidade mais antiga da Alemanha. Após estudar Letras Alemãs, fiz um estágio na GOAL e me saí bem o suficiente para logo depois fazer meu treinamento em Munique. Desde 2017, trabalho como editor na GOAL e SPOX.

Como comecei no futebol:

Pelo que me lembro, o jovem Lars Ricken, em meados dos anos 90, foi o primeiro herói da minha infância. A vitória da Alemanha na Euro 1996, o primeiro grande torneio que acompanhei conscientemente, consolidou meu amor pelo futebol desde então.

🎯 Principais atividades no trabalho:

Pesquisar e escrever notícias (principalmente de transferências)

Delegar artigos de SEO

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

O gol de ouro de Oliver Bierhoff na final da Euro 1996, o gol decisivo de Mario Götze na final da Copa do Mundo 2014. E menos óbvio, mas igualmente importante: Aos sete anos, vivenciar no estádio como nosso Eintracht Trier eliminou primeiro o campeão da UEFA, Schalke, e depois o campeão da Champions League, Borussia Dortmund, na DFB-Pokal.

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