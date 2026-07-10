“Verdadeiros heróis”... Ironia argentina esconde admiração pela França antes da semifinal da Copa do Mundo

Entre a ironia e o reconhecimento há uma linha tênue, que o jornal argentino “Olé” escolheu para acirrar a rivalidade bem antes da semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto os jornais de Buenos Aires comemoravam a vitória esperada da França sobre o Marrocos, a primeira página do jornal de maior circulação trazia uma manchete que parecia provocativa: “Eles são mesmo campeões”, acompanhada do símbolo dos chifres para afastar a inveja.

Os argentinos não demoraram muito para reacender a rivalidade histórica com a França, pois, um dia após a classificação dos “Galo” para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos em Boston na noite de quinta-feira, uma foto da comemoração dos jogadores de Didier Deschamps estampou a primeira página do jornal “Olé”, na sexta-feira, 10 de julho de 2026, sob a manchete chamativa: “Eles são, de fato, campeões”.

A manchete, que à primeira vista parecia irônica, foi acompanhada por um emoji em forma de chifres, uma referência comum na América do Sul para afastar o azar e o mau-olhado. Mas, por trás dessa “superstição” jornalística, o “Olé” não escondeu sua admiração sincera pela seleção francesa. O jornal não fez nenhuma alusão, nem mesmo com uma única palavra, a qualquer arrogância por parte dos campeões mundiais de 2018 e 2022.

Pelo contrário, o conteúdo foi uma homenagem clara à França “invencível”, como a descreveu, escreveu o jornal em seu subtítulo: “A seleção francesa se classificou para as semifinais graças a dois gols magníficos, confirmando assim sua posição como favorita à vitória”. Além disso, destacou o capitão da equipe, Kylian Mbappé, elogiando o talento do grupo liderado por Deschamps.

Essa cobertura comprova que a rivalidade entre França e Argentina não se esvaiu desde a épica final da Copa do Mundo de 2022 e, com a aproximação das semifinais, todas as possibilidades parecem em aberto para uma repetição daquele momento histórico. Mas, até lá, o “Olé” opta por jogar o jogo à sua maneira: uma mistura de humor e misticismo... e o reconhecimento total de que a França, até agora, é “imparável”.