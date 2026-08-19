Como informa a kicker, Atubolu agora considera uma transferência para o Eintracht Frankfurt como a "alternativa mais estável" ao plano que deu completamente errado de acertar com uma potência europeia, de preferência da Premier League.

Atubolu e sua agora ex-agência de empresários, a Epic Sports, tinham apostado alto demais antes da janela de transferências de verão, recusando uma renovação contratual com o SC Freiburg para além de 2027, a fim de reforçar o desejo do goleiro de se transferir para um clube de ponta. O Sport-Club agiu rápido e contratou Mio Backhaus como novo camisa 1 pela quantia recorde de 12 milhões de euros. Só no caso do próprio Atubolu houve uma paralisação repentina.

Interesse concreto ou até propostas objetivas da Inglaterra, por exemplo do Aston Villa, não se concretizaram, ao contrário do que se esperava. Fora isso, quase nada se movimentou no mercado que realmente atraísse Atubolu. A kicker informou recentemente que o jogador de 24 anos estava "há muito insatisfeito" com o trabalho de seus empresários. Agora, o jogador de 24 anos perdeu de vez a paciência. A kicker informa que Atubolu "se desligou oficialmente da Epic Sports após resolver todas as formalidades". Isso já foi confirmado à revista especializada.

Atubolu também teria sido seduzido com um possível interesse do BVB

A agência do amplamente conhecido e excêntrico Ali Barat teria "animado e mantido Atubolu motivado também com três cenários atraentes de se-então", dizia a publicação. Com isso, Barat, ao lado de seu funcionário Marcel Brillmann, teria sugerido a Atubolu que era, entre outros, um forte candidato a transferência para Borussia Dortmund, Milan e Aston Villa, caso o titular absoluto deixasse cada um desses clubes. Mas isso claramente não aconteceu em nenhum deles.

Para evitar o cenário de horror de passar uma temporada na arquibancada em Freiburg, também pensando em uma possível perspectiva na seleção alemã, Atubolu foi forçado a mudar seus planos. Após a separação da Epic Sports, Frankfurt aparentemente surge como uma saída.

O clube de Hesse busca de repente, uma semana e meia antes do início da Bundesliga, depois da goleada de 7 a 0 sofrida contra o Brentford, uma nova camisa 1, depois que nem Kaua Santos, propenso a lesões e falhas, nem Michael Zetterer, que chegou do Werder Bremen apenas no verão passado, conseguiram convencer o novo técnico Adi Hütter. No domingo, a kicker revelou então o interesse em Atubolu.

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SC Freiburg pediria 15 milhões por Atubolu; Hradecky como alternativa?

A única dúvida é se o Eintracht pode realmente bancar o que talvez venha a ser o futuro goleiro da seleção alemã. Apesar do dilema amplamente conhecido, o Sport-Club quer pelo menos 15 milhões de euros por Atubolu. A SGE, porém, ainda não alcançou neste verão o superávit planejado com transferências no valor de 50 milhões de euros.

Segundo a kicker , ainda não houve negociações concretas entre Freiburg e Eintracht. O mesmo vale para o ex-clube de Hütter, o Monaco, e a SGE. Recentemente, o Eintracht também foi ligado, além de Atubolu, a um retorno de Lukas Hradecky, muito querido em Frankfurt. Segundo a kicker , porém, a pista não está "quente".

Definitivamente, porém, o diretor esportivo Markus Krösche não vai mirar apenas em Atubolu na questão do goleiro, "para não enfraquecer sua posição de negociação diante do Freiburg". Também é considerada a contratação ou o empréstimo de um camisa 2 de um grande clube estrangeiro.

Atubolu aparentemente volta a analisar outras opções de transferência

Como a situação da posição de goleiro seguirá em Frankfurt até a possível chegada de um novo arqueiro? Na primeira fase da Copa da Alemanha neste fim de semana, contra o SC St. Tönis, Kaua Santos estará mais uma vez entre os postes. Foi o que Hütter confirmou nesta quarta-feira em entrevista coletiva. "Vamos para o jogo com ele. Depois veremos o que acontece no futuro", disse o austríaco.

E Atubolu? Ao menos, ele agora está mantendo a forma nos treinos com o elenco do Freiburg; antes, treinava individualmente. E, embora consiga se imaginar bem em uma transferência para a SGE, ele estaria no momento reorganizando novamente seu entorno e verificando "quão sólido é o interesse já antigo de outros clubes como Napoli, Marseille ou Bournemouth".

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