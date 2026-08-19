Como relata a kicker, Atubolu considera agora uma transferência para o Eintracht Frankfurt como a "alternativa mais estável" ao plano que deu completamente errado de se juntar a uma potência europeia — de preferência da Premier League.

Atubolu e sua agora ex-agência de empresários Epic Sports haviam feito uma aposta brutalmente errada antes da janela de transferências de verão, recusando uma renovação contratual com o SC Freiburg para além de 2027, a fim de reforçar o desejo de mudança do goleiro para um clube de ponta. O Sport-Club agiu rápido e contratou Mio Backhaus como novo camisa 1 pela quantia recorde de 12 milhões de euros. Só com o próprio Atubolu surgiu, de repente, um impasse.

O interesse consistente ou até mesmo ofertas concretas da Inglaterra, de clubes como o Aston Villa, não apareceram, ao contrário do que ele próprio esperava. Fora isso, quase nada se mexeu no mercado que sequer atraísse Atubolu. A kicker relatou recentemente que o jogador de 24 anos estava "há muito insatisfeito" com o trabalho de seus empresários. Agora, o jogador de 24 anos perdeu de vez a paciência. A kicker informa que Atubolu "se separou oficialmente da Epic Sports após resolver todas as formalidades". Isso também já foi confirmado à revista especializada.

Atubolu aparentemente também foi fisgado com um possível interesse do BVB

A agência do amplamente conhecido e excêntrico Ali Barat teria "também empolgado e mantido animado Atubolu com três cenários atraentes de se-então", foi dito. Segundo isso, Barat, em conjunto com seu funcionário Marcel Brillmann, teria sugerido a Atubolu ser, entre outros, um forte candidato a transferência para Borussia Dortmund, Milan e Aston Villa, caso o camisa 1 titular deixasse os respectivos clubes. Mas isso claramente não aconteceu em nenhum dos clubes.

Para evitar o cenário de horror de passar uma temporada na tribuna em Freiburg, também de olho em uma possível perspectiva na seleção alemã, Atubolu foi obrigado a mudar os planos. Após a separação da Epic Sports, Frankfurt aparentemente surge como uma saída.

O clube de Hesse procura, de repente, uma semana e meia antes do início da Bundesliga, depois da goleada por 7 a 0 sofrida contra o Brentford, agora sim um novo camisa 1, depois que nem o propenso a lesões e falhas Kaua Santos nem Michael Zetterer, que só chegou do Werder Bremen no verão passado, conseguiram convencer o novo técnico Adi Hütter. No domingo, a kicker revelou então o interesse em Atubolu.

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SC Freiburg pediria 15 milhões por Atubolu - Hradecky como alternativa?

A única questão é se o Eintracht pode mesmo bancar o que talvez venha a ser em breve o goleiro da seleção alemã. O Sport-Club quer pelo menos 15 milhões de euros por Atubolu, apesar do dilema amplamente conhecido. Mas o SGE ainda não atingiu neste verão o superávit planejado com transferências, no valor de 50 milhões de euros.

Segundo a kicker , ainda não houve negociações concretas entre Freiburg e Eintracht. O mesmo vale para o ex-clube de Hütter, o Monaco, e o SGE. Recentemente, além de Atubolu, o Eintracht também foi ligado a um retorno de Lukas Hradecky, extremamente querido em Frankfurt. A pista, segundo a kicker , porém não está "quente".

Mas o diretor esportivo Markus Krösche definitivamente não vai se fixar apenas em Atubolu na questão do goleiro, "para não enfraquecer sua posição de negociação diante do Freiburg". Também é considerada a contratação ou o empréstimo de um camisa 2 de um grande clube estrangeiro.

Atubolu aparentemente volta a avaliar outras opções de transferência

Como a situação vai continuar em Frankfurt na posição de goleiro até que possivelmente chegue um novo arqueiro? Na primeira rodada da Copa da Alemanha, no fim de semana, contra o SC St. Tönis, Kaua Santos ficará mais uma vez entre as traves. Hütter confirmou isso na quarta-feira, em uma coletiva de imprensa. "Vamos entrar em campo com ele. Depois veremos o que acontece no futuro", disse o austríaco.

E Atubolu? Pelo menos agora ele se mantém em forma nos treinamentos com o elenco do Freiburg; antes, treinava individualmente. E embora consiga se imaginar bem em uma transferência para o SGE, ele estaria neste momento reorganizando novamente seu entorno e verificando "quão consistente é o interesse, já existente há mais tempo, de outros clubes como Napoli, Marseille ou Bournemouth".

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