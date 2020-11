Venezuela x Chile: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Partida é válida pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar pela TV e pela internet

Pela quarta rodada das , e se enfrentam nesta terça-feira (17), no estádio Olímpico, a partir das 18h (de Brasília). A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Na Goal , você também pode acompanhar a partida minuto a minuto.

QUANDO SERÁ?

JOGO Venezuela x Chile DATA Terça-feira, 17 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Olímpico (VEN) HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Carlos Parra/ANFP)

A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem pontuar nas eliminatórias, a Venezuela precisa vencer se não quiser ver as equipes rivais abrirem ainda mais distância na tabela. A seleção vinho tinto não tem desfalques para o duelo desta terça-feira.

Do outro lado, o Chile quer engatar o seu segundo triunfo consecutivo para colar na zona de classificação ao mundial. A Roja também não tem problemas no elenco para a partida e deve ir a campo com o que tiver de melhor à disposição.

Escalação do Venezuela: Farinez; Rosales, Osorio, Angel, Feltscher; Moreno, Rincon, Casseres; Machis, Rondon, Soteldo.

Escalação do Chile: Bravo; Isla, Diaz, Maripan, Beausejour; Pulgar, Vidal, Baeza; Orellana, Sanchez, Meneses.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VENEZUELA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Venezuela Eliminatórias 13 de novembro de 2020 Venezuela 0 x 1 Eliminatórias 13 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Venezuela x Eliminatórias 25 de março de 2021 A confirmar x Venezuela Eliminatórias 30 de março de 2021 A confirmar

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 2 x 0 Peru Eliminatórias 13 de novembro de 2020 Chile 2 x 2 Eliminatórias 13 de outubro de 2020

Próximas partidas