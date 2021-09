Venezuela x Argentina: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), pela nona rodada as Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Venezuela e Argentina entram em campo nesta quinta-feira (2), em Caracas, a partir das 21h (de Brasília), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Venezuela x Argentina DATA Quinta-feira, 2 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de la UCV, Caracas - VEN HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Venezuela quer a segunda vitória nas eliminatórias / Foto: Getty

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na vice-lanterna das eliminatórias, a Venezuela entra em campo precisando vencer para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Enfocados en el partido del jueves. 👀 pic.twitter.com/nIEYoYl7KM — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 1, 2021

A Vinho Tinto conta com os retornos de Josef Martinez e Salomon Rondon. Outro nome conhecido na equipe é Romulo Otero.

Do outro lado, a Argentina vem a campo com Lionel Messi motivado após seu primeiro título com a seleção e mudança para o PSG.

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Ahora comienza un nuevo desafío. Todas las selecciones querrán ganarle al campeón. Nosotros tenemos la necesidad de sacar puntos y hacer una buena Eliminatoria". pic.twitter.com/FfVPqUhnpc — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 1, 2021

Junto ao camisa 10, Angel Di Maria e Lautaro Martinez devem aparecer entre os titulares. Além disso, os hermanos contam com jogadores da Premier League, Cristian Romero e Lo Celso, do Tottenham, e Emiliano Martinez e Emiliano Buendia, do Aston Villa.

Provável escalação do Venezuela: Farinez; Rosales, Ferraresi, Villanueva, Velazquez, Chancellor; Otero, Rincon, Moreno; Martinez, Rondon.

Provável escalação do Argentina: E Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna; Lo Celso, Paredes, De Paul; Di Maria, Messi, L Martinez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VENEZUELA

JOGO CAMPEONATO DATA Venezuela 0 x 1 Peru Copa América 27 de junho de 2021 Venezuela 2 x 2 Equador Copa América 20 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Peru x Venezuela Eliminatórias 5 de setembro de 2021 22h (de Brasília) Paraguai x Venezuela Eliminatórias 9 de setembro de 2021 19h30 (de Brasília)

ARGENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 1 x 0 Brasil Copa América 10 de julho de 2021 Argentina 1 (3) x (2) 1 Colômbia Copa América 6 de julho de 2021

Próximas partidas