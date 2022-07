Venezuela x Argentina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa América feminina

Partida acontece nesta quinta-feira (21), pela quinta rodada da Copa América; veja como acompanhar na TV e na internet

Venezuela e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (21), no Estádio do Centenário, a partir das 21h (de Brasília), pela quinta rodada do Grupo B da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

A Argentina entra em campo precisando de uma vitória para garantir a classificação à semifinal da Copa América. As hermanas possuem 6 pontos, com duas vitórias e uma derrota até o momento.

Em situação semelhante está a Venezuela, que vem logo atrás, com a mesma campanha, porém com um saldo de gols menor.

Assim, é esperado um duelo equilibrado, com as duas equipes lutando por uma vaga entre as quatro melhores da competição. Quem perder irá disputar o quinto lugar.

O torneio garante vaga em Paris 2024 para a primeira e segunda colocadas, além de lugar direto na Copa do Mundo FIFA 2023 para as três primeiras.

Prováveis escalações

Possível escalação da Argentina: Correa, Delgado, Basualdo, Cometti, Stábile, Falfán, Bonsegundo, Núñez, Rodriguez, Banini e Larroquette.

Possível escalação do Venezuela: Cáceres, Gutiérrez, Herrera, Peraza, Romero, Sequera, O'Neill, Garrido, Vargas, Castellanos e Altuve.

Desfalques da partida

Argentina:

sem desfalques confirmados.

Venezuela:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Venezuela x Argentina DATA Quinta-feira, 21 de julho de 2022 LOCAL Estádio Centenário - Armênia, COL HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Venezuela

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 0 Venezuela Copa América feminina 18 de julho de 2022 Peru 0 x 2 Venezuela Copa América feminina 15 de julho de 2022

Argentina

JOGO CAMPEONATO DATA Argentina 5 x 0 Uruguai Copa América feminina 15 de julho de 2022 Argentina 4 x 0 Peru Copa América feminina 12 de julho de 2022

