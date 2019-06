Venezuela x Argentina: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (28) de olho na classificação para a semifinal da Copa América

Em busca de uma vaga na semifinal da Copa América, e entram em campo nesta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Veja informações da partida!

JOGO Venezuela x Argentina DATA Sexta-feira, 28 de junho LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VENEZUELA

A seleção se classificou após terminar em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos. E apesar de apontarem a equipe como zebra na competição, os venezuelanos, invictos há três jogos, não veem favorito e entendem que a equipe tem condições de eliminar os argentinos.

"Favoritos? Não somos. Estamos em um bom momento pelo que conseguimos fazer na primeira fase [empataram com o e o e venceram a ], mas não somos favoritos. Temos expectativa de dar alegria ao nosso país. Também não é uma revanche [foram eliminados pelos argentinos nas quartas da edição de 2016]", disse o meia Seijas.

"Mas nós sentimos que podemos ganhar. Não pelo que a Argentina vem fazendo no torneio, mas pelo que nós mostramos, pelo que fizemos até aqui. A Argentina passa por um mal momento e pode parecer que isso aumenta nossas chances, mas não vejo assim. Entendo que nosso grupo melhorou nos últimos três anos. Quando sai um jogador quem entra mantém o jeito de jogador, o mesmo patrão tático. Por isso acredito que podemos ganhar", completou.

No entanto, duas presenças são incertas: Villanueva vem apresentando febre ao longo da , e há suspeita de dengue, enquanto Osorio sente problemas musculares.

Provável escalação: Fariñez; Hernández, Chancellor, Mago e Rosales; Moreno e Rincón; Machís, Savarino e Añor; Salamon Rondón

ARGENTINA

Após susto na primeira fase e se classificar em segundo no Grupo B, a Argentina entra em campo liderada por Lionel Messi e busca quebrar o jejum de 26 anos sem títulos.

O técnico Lionel Scaloni pode realizar algumas alterações em relação à equipe que atuou contra o Qatar: o zagueiro Foyth na lateral direita, além da saída de Saraiva para entrar Pezella e Acuña no meio de campo no lugar de Lo Celso. No ataque argentino, deve ser mantido o trio formado por Messi, Lautaro e Aguero.

Provável escalação: Armani; Pezella, Foyth, Otamendi, Tagliafico; Paul, Paredes, Acuña, Messi, Lautaro e Aguero