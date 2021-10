Venezuela x Brasil: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (7), pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), em Caracas, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Venezuela x Brasil DATA Quinta-feira, 7 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela - Caracas, VEN HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Brasil busca manter a invencibilidade nas Eliminatórias / Foto: Getty Images

A TV Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando seguir com aproveitamento de 100% nas Eliminatórias, o Brasil, líder absoluto com 24 pontos, soma oito vitórias consecutivas e tem seis pontos de vantagem para a Argentina, segunda colocada.

Para o confronto fora de casa, o técnico Tite não poderá contar com Neymar, suspenso, e Casemiro, com uma infecção no dente, foi cortado. Para o lugar dele, foi convocado o volante Douglas Luiz, do Aston Villa.

Sem Casemiro, Fabinho será titular no meio de campo.

Já a Venezuela, lanterna, e com duas derrotas consecutivas, entra em campo buscando a recuperação.

Soteldo Hurtado vão liderar a linha de ataque.

Provável escalação do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

Provável escalação da Venezuela: Graterol; González, Chancellor, Ferraresi e O. González; Moreno, José Martínez e Otero; Savarino, Soteldo e Hurtado.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 0 x 1 Brasil Eliminatórias 2 de setembro de 2021 Brasil 2 x 0 Peru Eliminatórias 10 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colômbia x Brasil Eliminatórias 10 de outubro de 2021 18h (de Brasília) Brasil x Uruguai Eliminatórias 14 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

VENEZUELA

JOGO CAMPEONATO DATA Peru 1 x 0 Venezuela Eliminatórias 6 de setembro de 2021 Paraguai 2 x 1 Venezuela Eliminatórias 9 de setembro de 2021

Próximas partidas