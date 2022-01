Venezia x Milan: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Milan e Roma se enfrentam na tarde desta quinta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), no San Siro, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Venezia x Milan DATA Domingo, 9 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Pierluigi Penzo, Veneza - ITA HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN Brasil, na tv fechada, e o Star+, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na parte debaixo da tabela, o Venezia precisa do triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento do italiano.

Tessmann e Caldara estão suspenso, enquanto Tyronne Ebuehi está servindo Camarões.

O Milan vai a campo nesta domingo buscando uma vitória que pode colocá-lo na liderança da Serie A italiana.

Os Rossoneri contam com os importantes retornos de Ibrahimovic, Rafael Leão e Rebic. No entanto, Franck Kessia, Ismael Bennacer e Ballo-Toure são desfalques certos por esterem disputando a Copa Africana das Nações.

O time rubro-negro também sofre com o surto de covid-19 e Tomori, Calabria, Romagnoli, Castillejo e Tatarusanu cumprem quarentena após testarem positivo.

Provável escalação do Milan: Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Bakayoko, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Provável escalação do Venezua: Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Crnigoj; Aramu, Kiyine; Henry.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 3 x 1 Roma Serie A italiana 6 de dezembro de 2022 Empoli 2 x 4 Milan Serie A italiana 22 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Milan x Genoa Copa da Itália 13de janeiro de 2022 17h (de Brasília) Milan x Spezia Coppa Italia 17 de janeiro de 2022 14h30 (de Brasília)

VENEZIA

JOGO CAMPEONATO DATA Venezia 1 x 3 Lazio Serie A italiana 22 de dezembro de 2021 Sampdoria 1 x 1 Venezia Seria A italiana 19 de dezembro de 2021

Próximas partidas